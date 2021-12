Campitello, che spreco: domenica splendida e impianti chiusi

Condizioni meteo fantastiche ieri e oggi (e senza un alito di vento). In centinaia sul pianoro per godersi la natura e la neve, ma di sciare neanche a parlarne. A tre giorni dall’ipotetica riapertura è tutto un punto interrogativo. Dovrebbero riaprire San Nicola, Lavarelle e, forse, Capo d’Acqua.

Cielo limpido, neve in quantità e sole convinto. Per di più, ieri mattina, a Campitello Matese non c’era un alito di vento. Giornata spettacolare per gli amanti della montagna, della neve e della natura. Ma non dello sci, perché purtroppo, come è risaputo, gli impianti di risalita sono ancora chiusi. Apriranno giovedì 23, ma non si sa ancora quali.



Insomma, uno spreco fuori misura la giornata di ieri, e anche quella di oggi e un po’ tutte quelle a partire dal’8 dicembre, data che avrebbe dovuto segnare la ripartenza della stazione dopo due anni di stop forzato.

Ovunque in Italia si scia, non in Molise, però. Oggi a palazzo d’Aimmo è in programma un Consigio regionale monotematico sul delicato argomento Campitello. Difficile capire cosa ne verrà fuori. Probabile che tutti si adoperino per accelerare la risoluzione dei problemi della stazione, che sono tanti.

Intanto, mentre la politica si interroga con ritardo sui perché di questo stallo che altro non è che la conseguenza di gestioni superficiali e intempestive, gli appassionati di discese e derapate sperano che realmente si possa salvare parte della stagione, Covid permettendo, naturalmente.

Mercoledì 22, vale a dire il giorno prima dell’annunciata riapertura, dovrebbe esserci il collaudo degli impianti San Nicola, Lavarelle e Capo d’Aqua. Sarebbero (condizionale deoveroso, Funivie Molise non dà notizie in merito) questi gli impianti a disposizione degli sciatori. E’ lì che gi operai hanno lavorato negli ultimi giorni, operai che, neanche loro, sanno dare risposte certe. Ancora dubbi sulla Capo d’Acqua, ma secondo i.... bookmaker l’impianto dovrebbe aprire. Mentre le notizie non sono positive per la seggiovia 4 posti del Caprio. Improbabile che l’impianto riapra il 23. Poi, in questo clima di incertezza, per gli sciatori, per i villeggianti e per i tanti che hanno prenotato un soggiorno in albergo, tutto può ancora succedere, anche che ci sia un nuovo rinvio. Incrociao le dita. Sono già 12 i giorni saltati in calendario, aggiungerne altri sarebbe una follia. Nella foto che segue le auto salite ieri ai piedi del Monte Miletto.