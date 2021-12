Crisi Campitello, Consiglio regionale approva mozione

Il documento passa all’unanimità: impegnerà la giunta a trovare soluzioni efficaci per la risoluzione dei problemi relativi agli impianti di risalita, in particolare la seggiovia ‘del Caprio’.

In assise si discuteva della “Stazione turistica di Campitello Matese e della mancata apertura degli impianti sciistici”. La mozione proposta era a firma dei consiglieri Primiani, Greco, Manzo, Fontana, De Chirico e Nola, ad oggetto i “Lavori di manutenzione straordinaria sciovia San Nicola, seggiovia biposto Capo d’Acqua-Colle Monaco e seggiovia Colle del Caprio; gestione impianti risalita e innevamento”. Il Consiglio ha sviscerato il delicato argomento del contendere e anche dagli scranni della maggioranza sono arrivate critiche alla gestione della vicenda che riguarda la più importante stazione sciistica del Molise che, in passato, è stata in grado di produrre enorme ricchezza sotto forma di immagine, occupazione e appeal turistico.

A supportare la linea del Movimento 5 Stelle è stato soprattutto il Presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone che è di San Massimo, dunque piuttosto legato alla questione, oltre che ben al corrente dei guai della stazione matesina.

Micone si è di fatto sentito emarginato nella programmazione: “Sono stato escluso in maniera subdola - ha detto tra l’altro - prima di parlare di ‘vergogna’ e di ‘totale fallimento’ guardando i componenti della giunta presenti in aula: da Cotugno, vice presidente e assessore al comparto, a Pallante a Niro che sono intervenuti chiarendo quelli che sono stati i passaggi tecnici e amministrativi che hanno portato agli attuali ritardi.

Quasi tutti i presenti hanno preso la parola, a supporto della mozione. Il consigliere Primiani ha esposto tutta la sua perplessità sull’attività governativa. Sotto accusa anche il lavoro svolto in passato dalla società partecipata Funivie Molise che si occupa degli impianti. Una serie di errori anche tecnici e anche di passaggi da un tavolo all’altro hanno allungato notevolmente i tempi per la realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti che hanno di fatto impedito a Campitello Matese di ripartire di slancio dopo la fase più nera della pandemia. Lavori tutt’ora non ultimati e in alcuni casi non iniziativi. Il consigliere Micone ha anche ipotizzato un passaggio di dubbia regolarità relativo a uno degli appalti assegnati.

Al termine dei lavori, tenuto conto della grave e oggettiva situazione di emergenza in cui si trova Campitello, i consiglieri hanno votato all’unanimità la mozione che impegna il Presidente della Giunta Donato Toma, anche mediante la governance della Società Funivie Molise Spa: a sollecitare nei modi più efficaci la risoluzione delle problematiche legte all’energia elettrica che impediscono il completamento dei lavori; a riferire circa l’attuale stato dei lavori, dell’eventuale proroga dell’Ustif, nonché sulla concessione da parte delle autorità preposte delle certificazioni e autorizzazioni alla funzionalità e sicurezza degli impianti; a porre in essere tutte le azioni necessarie volte all’ottenimento delle suindicate autorizzazioni e certificazioni per la sicurezza degli impianti; a riferire su quali sono gli intendimenti del Governo regionale sulla programmazione di un eventuale piano straordinario per lo sviluppo dell’area sciistica di Campitello mediante fondi Fsc/Por/Fer/Pnrr volto a rilanciare e ammodernare gli impianti e le strutture serventi l’attività sciistica.

Durante il Consiglio è stata inoltre ventilata l'ipotesi di istituire una Commissione speciale sul'argomento.