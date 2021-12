Covid, scoperti in Molise i primi cinque casi di variante Omicron

Sono emersi dai sequenziamenti eseguiti nel laboratorio dell'ospedale Cardarelli di Campobasso

CAMPOBASSO/ISERNIA. Emergenza coronavirus: scoperti in Molise i primi cinque casi di variante Omicron. Come confermato dal direttore generale dell'Asrem Oreste Florenzano, 3 sono stati individuati in provincia di Campobasso e 2 nell'Isernino.

A sequenziarli il laboratorio del Cardarelli di Campobasso diretto dal dottor Massimiliano Scutellà.

Le persone contagiata dalla Omicron sono naturalmente in isolamento e, in queste ore, si sta procedendo alla ricostruzione dei contatti.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!