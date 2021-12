Coronavirus, 7 contagi in Molise. Ma ci sono altri 2 ricoveri in ospedale

Oggi analizzati 318 tamponi. Gli attualmente positivi sono 251

CAMPOBASSO. Coronavirus, 7 contagi in Molise, dai 318 tamponi processati nelle ultime 24 ore. I casi a Agnone (1), Bojano (1), Campobasso (3), Ripalimosani (1), Termoli (1).

Nel bollettino anche l’ingresso in ospedale di 2 pazienti, di Campobasso e Ururi. Sono 11 i malati Covid ricoverati al ‘Cardarelli’, 9 in Malattie infettive e 2 in Terapia intensiva. Di questi 7 non avevano fatto il vaccino, 3 avevano ricevuto due dosi o la dose unica, 1 aveva fatto anche la terza dose.

Fino ad oggi sono 15.511 i casi di Coronavirus certificati in Molise, con 251 attualmente positivi e 2.373 persone in isolamento. I guariti dall’inizio dell’epidemia sono 14.738 (oggi ne sono stati certificati 9), mentre i morti sono 508.

