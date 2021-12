Stop a pullman e treni inquinanti. I sindacati: in Molise i mezzi più vecchi d’Italia

I dati sul parco macchine in Molise mostra una situazione tutt’altro che rosea. Previsti 10 milioni per la transizione ecologica e altri fondi, anche a valere sul Pnrr

CAMPOBASSO. I mezzi pubblici adibiti al trasporto collettivo e circolanti in Molise (sia autobus che treni) sono in assoluto tra i più vecchi d’Italia. Un dato tutt’altro che incoraggiante, quello evidenziato dai segretari della Filt Cgil Franco Rolandi, della Fit Cisl Antonio Vitagliano, della Uil Trasporti Carmine Mastropaolo e della Ugl Autoferro Nicolino Libertone.

Per i sindacati mentre per il trasporto su rotaia la condizione negativa è in parte giustificabile dagli interventi infrastrutturali in corso per elettrificare l’intera rete ferroviaria, che al momento obbligano ancora oggi all’utilizzo di obsoleti ed inquinanti locomotori diesel, non sono invece tollerabili gravissimi ritardi che invece stanno interessando il trasporto pubblico su gomma il cui parco veicolare circolante si trova in una condizione che rasenta i limiti di sostenibilità e di sicurezza.

“Per stessa ammissione della Regione Molise - rimarcano ancora i sindacati - e attraverso un formale documento prodotto a fine 2019 da Invitalia, è stato attestato che sui circa 500 autobus circolanti ed adibiti a trasporto urbano ed extraurbano, appena il 17% di essi risponde ad una classificazione Euro 5/Euro 6, ovvero a basso impatto ambientale. Oltre l’80% degli autobus è invece compreso nella fascia Euro 1/Euro 4, che delinea uno scenario drammatico fatto di mezzi immatricolati da oltre vent’anni, altamente inquinanti e che non garantiscono standard di qualità e sicurezza. In Italia e nelle stesse regioni del mezzogiorno la presenza di autobus ecosostenibili (euro 5/euro 6) raggiunge nel trasporto urbano il 52,5% e il 45,3%”.

A rendere più grave la situazione, rincarano la dose delle sigle sindacali, vi è l’incertezza legata alla liberalizzazione del settore e alla imminente messa a gara dei servizi da parte della Regione e che induce le imprese attualmente affidatarie del trasporto locale a non effettuare investimenti, mentre la transizione ecologica è una necessità non più procrastinabile e il nuovo Codice della strada accelerare il turnover chiudendo gradualmente la strada ai mezzi a benzina e gasolio destinati al trasporto delle persone.

Per quanto riguarda i fondi per l’acquisto di bus ecologici al Molise sono stati assegnati dal Governo per il triennio 2019/2021 circa 10 milioni di euro (2.462.979 per il 2019 e 7.388.936 per il biennio 2020/2021) con l’obiettivo di rinnovare il parco dei bus con mezzi meno inquinanti (elettrici, a metano o a idrogeno) e più moderni, un acquisto ben più consistente di autobus.

A questi fondi si aggiungono i finanziamenti dalla transizione ecologica e dal Pnrr e che assegnerebbero alle Regioni del Sud 300 milioni di euro (21,5 milioni destinati al Molise) sempre per l’acquisto di autobus ecologici.

“E anche in questo caso il Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini – hanno concluso i sindacati - è stato alquanto perentorio, decretando la fine del diesel nel trasporto pubblico e condizionando i finanziamenti e il rinnovo del parco veicoli su altri presupposti, presupposti evidentemente che la Regione Molise al momento stenta ad intercettare”.

