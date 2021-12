Il Molise pronto a festeggiare 58 anni: dibattito in Consiglio sull’autonomia regionale

Alla riunione, oggi a Palazzo D’Aimmo, anche il presidente dello Svimez Adriano Giannola

CAMPOBASSO. Autonomia regionale, seduta straordinaria del Consiglio di Palazzo D’Aimmo, a pochi giorni dalla festa della Regione Molise, la più giovane d’Italia, nata il 27 dicembre 1963 dalla separazione dall’Abruzzo.

Alla riunione, convocata per fare il punto del cammino dell’autonomia regionale da 58 anni a questa parte, hanno partecipato gli ex amministratori regionali e i politici che avevano sostenuto la battaglia dell’autonomia. Messa ora in discussione, dalla spinta del federalismo regionale e delle macroregioni.

Presente all’incontro il presidente dello Svimez Adriano Giannola, oltre all’ex presidente della Giunta regionale Gianni Di Giandomenico e il presidente dell’Associazione ex consiglieri regionali.

Nell’agenda dei lavori due mozioni che saranno discusse nel pomeriggio, la prima di Fanelli, Greco, Primiani, Nola, Facciolla, Iorio, Romagnuolo e Cefaratti. La seconda del presidente del Consiglio Salvatore Micone.

C.S.

