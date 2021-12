Bonifica della piana di Venafro, straordinari non pagati: Natale amaro per i lavoratori Confial

La sigla sindacale denuncia la situazione e promette di agire per vie legali se non si troverà una soluzione

VENAFRO. “Con la presente ancora una volta per rimarcare la reiterata grave mancanza di rispetto che il Consorzio di Bonifica della Piana Venafrana riserva agli operai anche in vista del periodo natalizio”. Così la Confial in una nota inviata alla stampa.

“Giunti ormai alla fine dell’anno con il periodo Natalizio alle porte a tutt’oggi i lavoratori e iscritti al sindacato Confial non vedono ancora liquidate le ore di straordinario, gli stessi hanno più volte sollecitato il consorzio al pagamento tuttavia ad oggi non risulta emesso il Mandato per il pagamento delle stesse”, spiegano dal consorzio. “I lavoratori come già detto in passato, in larga parte padri di famiglia, si vedono negati i loro diritti non vedendo retribuite le ore di lavoro, ore sottratte ai propri impegni e alle proprie famiglie per far sì che nella piana Venafrana non venisse a mancare la fornitura idrica, lavorando fino a notte inoltrata. “

“Il mancato accredito delle ore di straordinario non retribuite dal Consorzio sono quelle maturate dal mese di maggio 2021 ad oggi (in alcuni oltre 250 ore). Per quanto detto, dunque, si chiede l’immediata liquidazione dell’intero monte ore di straordinario maturate dai dipendenti del Consorzio di Bonifica della piana venafrana. Se non verranno tempestivamente rispettate le legittime richieste degli operai – chiude la nota - si agirà per le vie legali”.

