Isernia, mancano i medici: stop agli interventi ortopedici

Fino al 31 dicembre i pazienti dovranno essere trasferiti in altre strutture, perché non sarà possibile costituire l'equipe chirurgica

ISERNIA. Carenza cronica di medici al Veneziale di Isernia: nuove criticità nel reparto di Ortopedia che purtroppo da tempo fa i conti con la mancanza di personale.

Proprio questa la motivazione che da domani 23 fino al 31 dicembre non consentirà di effettuare interventi chirurgici nel reparto diretto dal primario Enzo Bianchi.

Uno dei professionisti in servizio sarà in ferie biologiche fino a fine mese e, quindi, non sarà possibile costituire l'equipe chirurgica. Questo vuol dire che, da domani, i pazienti che arriveranno in Pronto Soccorso e che avranno bisogno di sottoporsi ad interventi ortopedici dovranno essere trasferiti in altre strutture, in Molise o fuori regione.

Sarà comunque garantita la presenza di personale medico 24 ore al giorno con turni ordinari, aggiuntivi e in reperibilità.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!