La Biblioteca ‘Albino’ ancora chiusa. Il centrosinistra: mobilitazione per un tesoro inestimabile

I gruppi consiliari del Pd e de La Sinistra hanno presentato una mozione al sindaco Gravina

“Non deve spegnersi la fiamma che tiene viva la speranza di far rinascere questo inestimabile tesoro culturale del Molise che è la Biblioteca ‘Albino’ di Campobasso.

Questo l’obiettivo della mozione firmata dai consiglieri del Pd e de La Sinistra, Bibiana Chierchia (prima firmataria), Alessandra Salvatore, Giose Trivisonno e Antonio Battista.

Nel documento l’invito al sindaco Roberto Gravina “a svolgere azione concrete di sollecitazione e proposte presso il Ministero competente (anche attraverso la poco incisiva delegazione parlamentare molisana) per una ricognizione immediata e dettagliata dell’attuale stato di conservazione dei Fondi librari e dell’edificio”.

“Occorre una vera e propria campagna di mobilitazione permanente per la rinascita di questo inestimabile tesoro culturale del Molise – hanno concluso i dem - Lasciar correre non è possibile, battersi per l'obiettivo è un dovere di tutti”.

