Saldi 2022, il calendario regione per regione: in Molise al via il 5 gennaio

CAMPOBASSO. Al via, in chiusura delle festività natalizie, la stagione dei saldi invernali. In quasi tutta Italia – riferisce SkyTg24 - si parte all’inizio di gennaio, prima dell’Epifania, con l’eccezione della provincia autonoma di Trento e di alcuni comuni della provincia autonoma di Bolzano. Ecco il calendario con le date fornite da Federazione Moda Italia e Confcommercio:

Abruzzo: mercoledì 5 gennaio 2022 - sabato 5 marzo 2022

Basilicata: domenica 2 gennaio 2022 - mercoledì 2 marzo 2022

Calabria: mercoledì 5 gennaio 2022 - domenica 6 marzo 2022

Campania: mercoledì 5 gennaio 2022 - martedì 1 marzo 2022

Emilia Romagna: mercoledì 5 gennaio 2022 - sabato 5 marzo 2022

Friuli Venezia Giulia: mercoledì 5 gennaio 2022 - giovedì 31 marzo 2022

Lazio: mercoledì 5 gennaio 2022 - martedì 15 febbraio 2022

Liguria: mercoledì 5 gennaio 2022 - venerdì 18 febbraio 2022

Lombardia: mercoledì 5 gennaio 2022 - sabato 5 marzo 2022

Marche: mercoledì 5 gennaio 2022 - martedì 1 marzo 2022

Molise: mercoledì 5 gennaio 2022 - sabato 5 marzo 2022

Piemonte: mercoledì 5 gennaio 2022 - martedì 1 marzo 2022

Puglia: In attesa di conferma

Sardegna: mercoledì 5 gennaio 2022 - sabato 5 marzo 2022

Sicilia: domenica 2 gennaio 2022 - martedì 15 marzo 2022

Toscana: mercoledì 5 gennaio 2022 - sabato 5 marzo 2022

Umbria: mercoledì 5 gennaio 2022 - sabato 5 marzo 2022

Valle d’Aosta: lunedì 3 gennaio 2022 - giovedì 3 marzo 2022

Veneto: mercoledì 5 gennaio 2022 - lunedì 28 febbraio 2022

Provincia autonoma di Trento: Non è prevista una data di avvio dei saldi che possono essere svolti liberamente dagli Operatori commerciali

Provincia autonoma di Bolzano: I saldi invernali inizieranno nella maggior parte dei comuni dell’Alto Adige sabato 8 gennaio e termineranno sabato 5 febbraio 2022.

