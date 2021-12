Esenzione ticket sanità, prorogate al 31 marzo 2022 le autocertificazioni

Il provvedimento della Direzione della Salute della Regione Molise per evitare affollamenti e assembramenti, ora che sono di nuovo aumentati i contagi

CAMPOBASSO. Esenzione dei ticket sanitari, prorogate fino al 31 marzo 2022 le autocertificazioni. Lo ha deciso la Regione Molise, in ragione del perdurare della situazione pandemica, al fine di tutelare la salute dei cittadini e per evitare affollamenti e assembramenti, la Regione Molise ha prorogato di tre mesi la validità delle esenzioni (Codici E01, E02, E03, E04).

Il provvedimento, approvato con la determinazione n. 188 della Direzione generale per la Salute, consente a quanti abbiano già certificata la condizione d’esenzione per il ticket di non doversi recare presso gli sportelli Cup, prorogando la validità dell’autocertificazione già resa.

