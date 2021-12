Baby vaccino a Isernia, l'appello dei piccoli eroi: "Bimbi venite, non fa male!"

Partita al 'Veneziale' la campagna per i piccoli di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. L'impegno del team della dottoressa Venditti e la convinzione dei genitori: "È l'unico modo per uscire dall'incubo". GUARDA IL SERVIZIO

di Deborah Di Vincenzo e Pietro Ranieri

ISERNIA. “È l'unico modo che abbiamo per uscire da quest'incubo”. Si sono affidati alla scienza e non hanno avuti dubbi i genitori dei tanti bambini che oggi hanno raggiunto l'hub vaccinale del 'Veneziale' di Isernia per la prima giornata dedicata in città al 'Baby vaccino'.

Ad accogliere i piccoli di età compresa tra i 5 e gli 11 anni c'era il team guidato dalla dottoressa Giovanna Venditti. L'atmosfera naturalmente quella del Natale, con una special guest: Spiderman, che ha tenuto compagnia ai piccoli in attesa della loro prima dose.

“La giornata sta andando molto bene – ha spiegato la dottoressa Venditti – Abbiamo preparato una bella accoglienza per i bambini. All'ingresso ci sono tre studentesse di Infermieristica che stanno accogliendo i bambini insieme agli operatori sociosanitari e che stanno aiutando i genitori per la compilazione della documentazione. Delle vaccinazioni si stanno occupando medici, infermieri ed è presente un pediatra. Da oggi ogni giovedì sarà dedicato alla vaccinazione dei bimbi di età compresa tra i 5 e gli 11 anni”.

“Quello di oggi – ha sottolineato Michele Notario, medico vaccinatore dell'Asrem – è un giorno importante perché rappresenta un primo passo molto importante. È importante perché i genitori hanno affidato i loro figli alla scienza, alla medicina e non al parlare comune. Questa volta, per incoraggiare i genitori, voglio parlare in base a una mia particolare specializzazione: quella di nonno di sei nipoti!.

Alla fine l'appello più bello è arrivato da loro, i 'piccoli eroi'. Che dopo aver ricevuto la loro prima dose, hanno invitato gli altri bambini a vaccinarsi. “Venite – hanno detto - non fa male, non abbiate paura!”.

