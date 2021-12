Covid, i molisani corrono a vaccinarsi anche a Natale: superate le 91mila terze dosi

Nelle ultime 24 ore in regione sono state somministrate altre 2459 dosi di vaccino, di cui 2006 cosiddette booster

CAMPOBASSO. La campagna vaccinazione anti-Covid in Molise non si ferma neppure sotto Natale. Nelle ultime 24 ore in regione sono state somministrate altre 2459 dosi di vaccino, di cui 2006 cosiddette booster.

Il totale di vaccinati con tre dosi in Molise sale così a 91.693, mentre dall’inizio del 2021 il numero complessivo di somministrazioni di vaccino tra prima, seconda e terza dose, è arrivato a 553.604.