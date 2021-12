Frana di Castelpizzuto, la Regione paga: pronti 1,7 milioni

Oggi l’incontro del sindaco Caranci con il governatore Toma. Nelle prossime settimane l’erogazione dei fondi e l’avvio dei lavori

CASTELPIZZUTO. Via libera dalla Regione Molise per il finanziamento dei lavori della frana di Castelpizzuto. Oggi pomeriggio l’incontro del sindaco Carla Caranci con il presidente Donato Toma, che ha tenuto fede agli impegni verso il piccolo comune alle porte di Isernia, spezzato in due dai primi di giugno a causa di un grande smottamento che ha interessato la Provinciale 21, unica via di accesso al paese.

Sarà pari a 1,7 milioni l’importo delle risorse stanziate, che nelle prossime settimane arriveranno nelle casse della Provincia di Isernia, soggetto attuatore che, maltempo permettendo, potrà così dare il via ai lavori.

Soddisfatto il sindaco Caranci: “Grazie a questo finanziamento affrontiamo il Natale con uno spirito diverso – ha commentato a caldo – Mi auguro che i miei concittadini possano presto ritrovare un po’ di serenità”.

Il comune di Castelpizzuto, allo stato attuale, non è raggiungibile dalla gran parte dei veicoli. La Provincia, lo scorso 26 novembre, ha aperto la bretella che bypassa la frana ma con alcune prescrizioni. Si tratta di una viabilità alternativa senza asfalto e senza protezioni, con pendenze comunque pericolose, al punto che il sindaco Caranci ha emanato un’ordinanza che vieta il transito né ai pedoni né ai mezzi di soccorso.

In Consiglio regionale, nelle scorse settimane, era stata approvata all’unanimità una mozione che dava ampie rassicurazioni sul finanziamento per il ripristino dell’arteria. La progettazione della quale, a carico dell’ente di via Berta, ammontava a circa 1 milione di euro. Toma è andato anche oltre: i fondi saranno pari a 1 milione e 700mila euro.

