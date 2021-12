Isernia, regalo di Natale del sindaco: 5 assessori sotto l'albero

Deleghe pesanti per Maria Teresa D'Achille e Ovidio Bontempo del Pd. Domenico Di Baggio alla Municipale, Vittorio Monaco all'Energia, la Sanità per Francesca Scarabeo. Castrataro conserva Ambiente, Gestione Rifiuti e Lavori Pubblici. GUARDA IL VIDEO INTEGRALE DELLA CONFERENZA STAMPA

ISERNIA. Il regalo di Natale (per se stesso e, ci auguriamo, anche per i cittadini di Isernia) consiste in 5 nuovi assessori sotto l'albero. Due del Pd, due di Isernia Futura, uno del Movimento Cinque Stelle: una Giunta extra large, a nove, dalla quale resta fuori solo 'Isernia Verde e Solidale' (con l'unica eletta Sara Ferri) tra le cinque forze a sostegno della coalizione di centrosinistra. Il sindaco di Isernia, Piero Castrataro, ha allargato l'esecutivo come da programma: stamani la conferenza stampa in cui sono state annunciate le deleghe conferite.

Vediamole nel dettaglio: Vittorio Monaco (M5s), con delega a Energia, Efficienza energetica, Illuminazione pubblica, Mobilità sostenibile, Verde e parchi urbani.

Maria Teresa D’Achille (Pd), con delega a Programmazione generale, Piani e programmi di investimento (Pnrr, Rigenerazione Urbana, CIS, Periferie Urbane), Opere strategiche per la città, Politiche di sviluppo economico, Interventi di riqualificazione negli ambiti urbani e nelle aree decentrate, Servizi e opere cimiteriali, Trasporto pubblico urbano, Centro storico.

Francesca Scarabeo (Isernia Futura), con delega a Salute dei cittadini, Politiche di coordinamento e prevenzione di interventi socio-sanitari territoriali ed ospedalieri, Servizi alla persona e qualità della vita, Mense scolastiche.

Domenico DIi Baggio (Isernia Futura), con delega a Polizia municipale, Protezione civile, Decoro urbano.

Ovidio Bontempo (Pd), con delega a Affari legali e istituzionali, Patrimonio, Università, Tutela diritti sociali dei cittadini, Rapporti con Enti locali, Suap.

I cinque nuovi componenti dell'esecutivo vanno ad aggiungersi ai quattro assessori già nominati lo scorso ottobre, che sono:

Federica Vinci, vicesindaco con delega alle Politiche comunitarie, alle Politiche giovanili, al Turismo e al Marketing territoriale.

Angelo Iannone con delega al Bilancio, alle Finanze e ai Tributi.

Leda Ruggiero, con delega alle Politiche sociali, all'Istruzione, alle Pari opportunità, alle Politiche educative e ai Servizi per l'infanzia.

Luca De Martino, con delega alla Cultura, ai Rapporti con la Proloco, e alla Pianificazione di eventi e manifestazioni.

Il sindaco, in chiusura, ha annunciato anche altre novità: a cominciare dal prossimo conferimento di deleghe anche ai consiglieri comunali.

