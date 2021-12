Interruzione di gravidanza, deserto il concorso per l’assunzione di un medico non obiettore in Molise

Nessuno dei candidati ammessi si sarebbe presentato a sostenere la prova scritta. Lo si evince dal verbale redatto dalla Commissione esaminatrice Asrem

CAMPOBASSO. Ancora nessun medico non obiettore per il Molise, che possa sostituire il dottor Michele Mariano, l’unico che fino ad oggi ha praticato l’interruzione di gravidanza in regione e per il quale è stato più volte rimandato il pensionamento.

Il concorso pubblico per titoli ed esami, bandito lo scorso 30 aprile dall'Azienda sanitaria regionale del Molise, finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di un medico non obiettore di coscienza della disciplina di Ginecologia e Ostetricia per l'applicazione della legge 194/1978 relativa all'interruzione volontaria della gravidanza (Ivg), si è concluso con una nulla di fatto: è andato deserto.

Dal verbale redatto dalla Commissione esaminatrice Asrem il 26 novembre – riferisce l’Ansa - è risultato che "nessuno dei candidati ammessi al concorso si è presentato a sostenere la prova scritta".

