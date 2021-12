Coronavirus, 40 casi in Molise. Raddoppiati incidenza e indice di contagio Rt

Nel bollettino anche 3 nuovi ricoveri in ospedale. Oggi analizzati 625 tamponi

CAMPOBASSO. Coronavirus, 40 contagi in Molise dai 625 tamponi processati nelle ultime 24 ore.

I positivi accertati a Agnone (1), Baranello (1), Bojano (1), Campobasso (8), Campomarino (4), Castelpagano (1), Colle d’Anchise (1), Ferrazzano (1), Gambatesa (1), Guardiaregia (2), Larino (1), Montenero di Bisaccia (3), Morrone del Sannio (1), Palata (2), Portocannone (1), San Martino in Pensilis (1), San Massimo (2), Termoli (7), Ururi (1).

Nel bollettino anche l’ingresso in ospedale di 3 nuovi pazienti, di Campobasso, Castelpagano (fuori regione) e Morrone del Sannio. Sono 18 i malati Covid ricoverati al ‘Cardarelli’, 16 in Malattie infettive e 2 in Terapia intensiva. Di questi 10 non avevano fatto il vaccino, 5 avevano ricevuto due dosi o la dose unica, 3 avevano fatto anche la terza dose.

Fino ad oggi sono 15.751 i casi di Coronavirus certificati in Molise, con 452 attualmente positivi e 2.520 persone in isolamento. I guariti dall’inizio dell’epidemia sono 14.776 (oggi ne sono stati certificati 17) mentre i morti sono 509.

Intanto dal monitoraggio di oggi del Ministro della Salute e dell’Istituto superiore di sanità sono raddoppiati sia l’indice di contagio Rt che l’incidenza. L’indice Rt è passato da 0,48 della settimana scorsa all'attuale 1,07. In salita anche l'incidenza dei nuovi casi ogni 100mila abitanti: 68, contro il 30 della scorsa settimana. Ma il Molise resta l'unica regione sotto quota 100.

