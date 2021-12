Influenza, in Molise incidenza tre le più basse d'Italia

Seconda solo alla Basilicata. Gli esiti del rapporto epidemiologico Influnet nel periodo 13-19 dicembre. Zero casi nella fascia di età 0-4 anni

CAMPOBASSO. Molise e Basilicata sono le regioni italiane in cui l’influenza presenta l’incidenza più bassa d’Italia. A sancirlo il rapporto ‘Influnet’ diffuso dall'Istituto superiore di sanità.

In Molise, nella settimana compresa tra il 13 e il 19 dicembre, - riferisce l’Ansa - su 11 Medici di medicina generale (Mmg) e Pediatri di libera scelta (Pls) 'sentinella' che hanno trasmesso in dati, per un totale di 12.164 assistiti, sono stati segnalati 12 casi (incidenza 0,99 per mille - Italia 4,42), la più bassa d'Italia dopo la Basilicata (0,71).

Dal report emerge che la fascia d'età maggiormente colpita è quella 5-14 anni (5,08), a seguire, 15-64 (0,86) e over 65 (0,63). Nella fascia 0-4 anni non sono stati segnalati episodi influenzali, unico caso tra le regioni, mancano Calabria e Valle d'Aosta, che hanno attivato la sorveglianza Influnet.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!