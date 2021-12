Covid, boom di contagi a Natale: 96 casi, 16 a Isernia e 18 a Campobasso

Dal 21 dicembre 333 casi in regione. Due nuovi ricoveri, ma 3 dimessi. Tasso di positività al 14,7 per cento

CAMPOBASSO-ISERNIA. La quarta ondata è ufficialmente nel pieno della sua forza, in Molise. Sono ben 96 i contagi accertati oggi, 25 dicembre, nel bollettino quotidiano Asrem su in totale di 651 tamponi: una percentuale pari a qualcosa come il 14,7 per cento, con ben 18 casi a Campobasso e 16 a Isernia. Nel capoluogo pentro però, come dichiarato dal sindaco Piero Castrataro, la percentuale di incidenza è abbondantemente al di sotto della media nazionale.

Due i nuovi ingressi in Malattie Infettive all’ospedale Cardarelli: uno da Bojano e uno da Portocannone, ma il saldo è comunque positivo visto che sono stati dimessi due ricoverati di Termoli e uno di Campobasso, tutti dallo stesso reparto.

Si registra anche un ulteriore guarito non ospedalizzato di Campobasso: sono dunque 547 gli attuali positivi in regione, di cui più ben 333 dal 21 dicembre (440 della provincia di Campobasso, 105 di quella di Isernia e 2 di altre regioni).

Sono invece 516 gli asintomatici a domicilio (di cui 416 della provincia di Campobasso) e 14 dimessi da Malattie Infettive.

I ricoverati, in totale, sono infine 17: 15 in Malattie Infettive (12 della provincia di Campobasso, 1 di Isernia e 2 di altre regioni) e 2 in Terapia Intensiva (uno della provincia pentra e uno del Campobassano). Di essi 9 sono non vaccinati, 5 vaccinati con dose unica o seconda dose e 3 già sottoposti a terza dose.

