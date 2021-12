Omicron spegne le Luminarie di Larino: il sindaco Puchetti annulla la manifestazione

Il provvedimento è stato firmato ieri dal primo cittadino frentano. Annullato lo spettacolo in programma questa sera e nei prossimi giorni per il rischio di assembramenti e contagi

LARINO. Ciò che si temeva negli ultimi giorni è accaduto. La preoccupazione per la nuova escalation di contagi da Covid in Molise ha portato all’annullamento della principale manifestazione natalizia in regione: le Luminarie di Larino.

Ieri sera il sindaco di Larino, Pino Puchetti, ha firmato l’ordinanza n. 114 che annulla la manifestazione per la possibilità di assembramenti nelle piazze e nei mezzi di trasporto. Il provvedimento è subito rimbalzato sulla pagina social dell’associazione “Larino nel Cuore”, promotrice dell’iniziativa che era ripartita quest’anno dopo quasi 700 giorni di stop forzato per effetto della pandemia.

Un altro duro colpo al turismo molisano, con la seria possibilità di nuove chiusure anticipate, attese nelle prossime ore, di altre tradizioni e iniziative culturali che in questo periodo animano il Natale dei paesi molisani.