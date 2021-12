Pediatria, reperiti medici per coprire 198 turni. E i posti letto diventano 9

Dopo che gli avvisi per reperire personale erano andati deserti. Reparto trasferito a Fisiatria

CAMPOBASSO. Pochi medici in Pediatria e bambini affetti da Covid o da malattie infantili trasferiti fuori regione. Vista la mancanza di medici, e gli avvisi per reperire personale finora andati deserti, l’Asrem ha affidato a una società cooperativa il reperimento di pediatri, per coprire 198 turni, da 12 ore di lavoro.

L’arrivo dei nuovi medici al ‘Cardarelli’ di Campobasso è previsto entro dopodomani, martedì 28 dicembre. Al momento la Pediatria dell’ospedale del capoluogo dispone di soli 2 posti letto, in Ororinolaringoiatria, essendo stata ridimensionata per consentire l’ampliamento del reparto Covid.

Con la riorganizzazione in corso, che prevede lo spostamento a Fisiatria, dovrebbe essere portato a 9 posti letto.

