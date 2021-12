Casi Covid in crescita, il sindaco firma l’ordinanza: 4 giornate di screening in paese

I test rapidi saranno effettuati a partire da domani

PORTOCANNONE. Quattro giornate di screening gratuito a Portocannone per fermare l’avanzata del Covid. Lo ha stabilito il sindaco Francesco Gallo che ha firmato un’apposita ordinanza alla luce del fatto che in paese in questo momento il numero dei casi (18 secondo i dati Asrem) “è ancora contenuto ma tendenzialmente in crescita”.

Da qui la decisione di effettuare test rapidi a tappeto, in modo da avere un quadro più chiaro della situazione.

“Si invitano i residenti – scrive il primo cittadino sulla pagina Facebook del Comune - ad aderire all’iniziativa (gratuita e a base volontaria - che si terrà presso i locali della Scuola dell’Infanzia, nelle giornate del 27, 28, 29, 30 c.m., dalle ore 12:30 alle 16:00.

Si raccomanda di scaglionare opportunamente l’afflusso ai test nei quattro giorni di screening in modo da evitare code o principi di assembramento”.

