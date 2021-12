Consiglio regionale, approvati i documenti di bilancio. L’opposizione esce dall’aula e non vota

All’ordine del giorno si è aggiunta una proposta di legge relativa al riconoscimento dei debiti fuori bilancio

CAMPOBASSO. Consiglio regionale, approvati i provvedimenti di bilancio. Il voto, nella seduta guidata dal vice presidente Angelo Primiani (assente Salvatore Micone) è arrivato oggi pomeriggio, dopo che tutta la mattinata era stata impegnata nell’esame e nell’approvazione delle proposta di legge sui contributi in favore dei pazienti molisani trapiantati o affetti da malattie gravi e rare, costretti a curarsi fuori regione.

La seduta è iniziata con l’approvazione, a maggioranza, della variazione di assestamento generale al bilancio del Consiglio regionale 2021/2023, mentre sul rendiconto generale e consolidato della Regione Molise 2020 e sull’autorizzazione all’esercizio provvisorio per l’esercizio finanziario 2022 i consiglieri del Pd e del M5s sono usciti dall’aula, puntando il dito sul parere contrario espresso dal collegio dei Revisori dei conti, su un documento giudicato "non votabile”.

Presentata ‘fuori sacco’ anche una proposta di legge per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, con un emendamento del governatore Donato Toma, che ha di fatto ‘spacchettato’ il cumulo dei passivi in tanti debiti fuori bilancio. Anche questa passata a maggioranza. Posizione sulla quale Andrea Di Lucente, relatore della proposta, si è tirato fuori, non partecipando al voto. La seduta si è chiusa in serata con l’approvazione dell’assestamento del bilancio di previsione 2021/2023, con modifiche anche alla spesa sanitaria del Molise.

C.S.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!