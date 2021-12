Ripartono le costruzioni ma mancano i lavoratori. Di Niro: ritardi nei pagamenti del post sisma

Oggi la conferenza stampa di fino anno dell’Acem Ance. Segnali di ripresa, ma anche tante ombre nelle parole del presidente dell’associazione. Che ha chiesto al Governo di sostenere le imprese per le assunzioni e non chi “resta a casa sul divano”

di CARMEN SEPEDE

CAMPOBASSO. Il settore delle costruzioni riparte, dopo la pandemia, e fa ben sperare per il 2022. Ma malgrado la ripresa, rispetto al 2020, sia quantificata nell’ordine del 20%, manca la manodopera. Nel frattempo le imprese molisane fanno i conti con i ritardi nei pagamenti della ricostruzione post sisma, circa 14 milioni di euro ancora da erogare dei lavori svolti per il terremoto del 2002.

Luci (poche) e ombre (tante), nella relazione che il presidente di Acem Ance Molise, Corrado Di Niro, appena entrato nel direttivo di Confindustria Molise e nel Consiglio nazionale dell’associazione, insieme al consigliere Michele Cefaratti, ha esposto nella conferenza stampa di fine anno. Al suo fianco il direttore Gino Di Renzo.

In Molise, ha chiarito Di Niro, sono circa 8mila i lavoratori che operano nell’edilizia, un numero che si è ridotto rispetto ai 13mila precedenti alla crisi, ma che è salito negli ultimi 12 mesi.

“Servirebbero molti più lavoratori - ha detto Di Niro - grazie al Superbonus per il miglioramento dell’efficientamento energetico e della sicurezza sismica sono 443 i cantieri aperti in Molise, per oltre 81 milioni di euro di lavori, di cui 52 realizzati, pur con il problema del grande aumento dei materiali e con le incertezze sulla proroga della misura. Lavori pubblici e di edilizia residenziale, cosa che ci fa ben sperare anche per il 2022. Ma il Governo dei ‘cervelloni’ dovrebbe aiutarci, sostenere le imprese che assumono invece di dare incentivi a chi resta a casa sul divano e magari fa lavori in nero”.

Un problema di mancanza di forza lavoro qualificata che rischia di accentuarsi quando partiranno gli interventi finanziati con i fondi del Pnrr, con la ripresa dei contatti con l’Associazione ‘Dalla parte degli ultimi’ per assumere di conseguenza manodopera straniera.

Quindi il problema dei mancati pagamenti, con il sollecito inviato a metà dicembre alla Regione sull’effettivo trasferimento dei fondi della ricostruzione post-sisma, in modo da poter provvedere al pagamento delle imprese in occasione delle festività natalizie.

“L’amarezza deriva dal fatto di come nessuno abbia dato risposta alla nostra richiesta – ha ribadito Di Niro – Non abbiamo avuto certezze dalla Giunta regionale, ma nemmeno nessun consigliere regionale, di maggioranza e delle minoranze, si è interessato alla questione. Le imprese non hanno ricevuto i loro ristori, andando in difficoltà, peraltro in un periodo, quello della pandemia, già di per sé difficile”.

Altra grande misura i Cis, i Contratti Istituzionali di Sviluppo, con i bandi assegnati tuttavia con il 30% di ribasso medio e quasi tutti a imprese non molisane. Da qui l’invito, rivolto anche a Invitalia, a prevedere delle prescrizioni, per tutelare le aziende del territorio. Analogo appello è stato rivolto al Comune di Campobasso, per l’utilizzo dei 15 milioni di euro ottenuti dall’ente per la rigenerazione urbana, nell’ambito del Programma per la Qualità dell’abitare.

In occasione delle audizioni sul bilancio regionale, allo scopo di agevolare l’accesso alla proprietà della prima casa di abitazione e di contribuire in tal modo alla ripresa del settore dell’edilizia,l’Acem Ance ha chiesto di ripristinare la misura già adottata in passato dalla Regione Molise, volta a concedere in favore delle giovani coppie (e/o con figli minori a carico) un contributo pari a 25.000 euro, per l'acquisto o la costruzione della prima casa, ovvero il recupero della prima abitazione.

L’Associazione nel frattempo sta costituendo un Consorzio stabile, che si chiamerà 'Consorzio Molise Infrastrutture', un organismo consortile che ha registrato un’ampia adesione di imprese, con la possibilità per le aziende di accedere alla banca dati degli appalti pubblici sull’intero territorio nazionale.

Quindi i lavori pubblici. “L’Associazione – ha rimarcato ancora Di Niro – si è detta favorevole alla realizzazione del ‘Lotto zero’, l’infrastruttura viaria che dovrebbe congiungere il bivio di Pesche sulla statale 17 con la Isernia Castel di Sangro, perché è un’opera molto importante e lo sarà ancora di più in previsione del completamento del tratto mancante della Fondovalle Sangro nei pressi di S. Angelo del Pesco, perché servirà a scongiurare un congestionamento del traffico all’ingresso di Isernia. Inoltre, la realizzazione dell’opera può assicurare lavoro alle imprese, può arrecare enormi ricadute sull’occupazione e sull’economia regionale e di certo porterà a migliorare la viabilità di confine, e potenziare i collegamenti con l’Abruzzo facendo uscire la Regione dall’isolamento”.

La conferenza stampa si è conclusa con un ricordo di un socio storico dell’Acem, venuto a mancare lo scorso mese di agosto e padre del presidente, il compianto Giuseppe Di Niro, ricordato anche per il grande impegno professionale e nel volontariato. GUARDA LA VIDEOINTERVISTA A CORRADO DI NIRO

