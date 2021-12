Vietata in regione la macellazione a domicilio dei maiali

Oggi il Presidente Toma ha emanato un’ordinanza. Multe salate per chi viola il divieto, nel caso il reato sia commesso nell’esercizio di un’attività di impresa, c’è la sanzione amministrativa ulteriore della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

Come l’anno scorso di questi tempi, precisamente il 16 gennaio 2021, il Presidente della Regione Molise ha emanato un’Ordinanza con la quale è fatto divieto a partire da domani, cioè dal giorno successivo alla pubblicazione sul Burm regionale, avvenuta oggi pomeriggio, di macellare animali suini a domicilio.



Il provvedimento rientra tra le “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. L’ordinanza è valida fino alla cessazione dello stato d’emergenza ed è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti di Campobasso e di Isernia e ai Sindaci dei comuni molisani. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa e, nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, con la sanzione amministrativa ulteriore della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

L’ordinanza richiama il verbale della riunione dell’Unità di Crisi Regionale del 24 dicembre 2021 nella quale è stato sentito il Cse sull’opportunità di reintrodurre disposizioni restrittive in materia di macellazione di suini, in considerazione dei possibili assembramenti che tale attività può generare ove sia svolta presso il domicilio. In proposito l’anno scorso furono diverse le segnalazioni di assembramenti in regione, in occasione della pratica della macellazione a domicilio dei maiali. Un provvedimento che si rende particolarmente necessario in questi giorni di esponenziale aumento dei contagi da Covid-19.

