Covid in Molise, giornata nera: altri 159 positivi, 4 ricoveri e 3 morti

Sono 1.069 i tamponi processati dall'Asrem nelle ultime ore. Campobasso e Termoli i centri più colpiti. Sale il numero delle vittime: oggi tre deceduti, tutti non vaccinati

CAMPOBASSO/ISERNIA. Emergenza coronavirus: continua a salire il numero dei contagi in Molise. Sono 159 i casi accertati nelle ultime ore sui 1.069 tamponi processati dall'Asrem. Si sono inoltre registrati, come riferito dall'Asrem con una nota delle 19.35 a correzione del bollettino quotidiano arrivato in precedenza, ben tre decessi odierni.

Si tratta di una donna di 88 anni di Sepino, ricoverata in Malattie Infettive, di un uomo 61enne di Torella del Sannio e di un 67enne di Isernia, entrambi in Terapia Intensiva. Tutte e tre le vittime, riporta sempre l'Azienda sanitaria regionale, non erano vaccinate. Le morti accertate dall'inizio della pandemia salgono così a 512.

Altri 4 pazienti sono stati trasferiti al Cardarelli di Campobasso, tutti in Malattie Infettive. Ventuno in tutto le persone ricoverate, di cui una in Terapia Intensiva. Di queste 11 non sono vaccinate, 5 hanno ricevuto la seconda dose e 5 hanno ricevuto la terza dose. Sempre oggi è da rilevare anche il trasferimento in Rianimazione di una persona di Ururi, già in precedenza assistita in Infettivologia.

Gli attualmente positivi sono 706. Oggi i centri più colpiti risultano essere Campobasso con 48 casi e Termoli con 30.

Gli altri casi: 1 Acquaviva Collecroce, 4 Agnone, 1 Baranello, 6 Bojano, 4 Campodipietra, 1 Campolieto, 3 Campomarino, 1 Capracotta, 2 Carpinone, 1 Castellino del Biferno, 4 Colli al Volturno, 3 Ferrazzano, 5 Fossalto, 1 Gildone,

3 Guardialfiera, 4 Guglionesi, 15 Isernia, 3 Larino, 1 Mafalda, 1 Matrice, 6 Montenero di Bisaccia, 1 Oratino, 1 Portocannone, 1 San Martino in Pensilis, 1 Santa Croce di Magliano, 1 Sant’Angelo Limosano, 1 Sessano del Molise, 1 Ururi e 3 Venafro.

Sempre nel corso della giornata di oggi 14 persone sono state giudicate guarite. In isolamento 2.638 persone.

