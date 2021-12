Covid, corsa al tampone e al vaccino: oltre 98mila molisani hanno ricevuto la terza dose

Nel giorno più nero dall’inizio della quarta ondata della pandemia in regione, sono state superate le 3.300 dosi di vaccino somministrate, di cui 2846 sono aggiuntive

CAMPOBASSO. Al record di contagi registrati nella data di oggi in Molise fa da contraltare anche il numero record di vaccinazioni effettuate nelle ultime 24 ore: ben 3.338 dosi di siero di cui 2846 dosi booster che portano il totale dei molisani vaccinati con tre dosi a 98.309. I dati aggiornati sono stati diffusi in serata dall’Asrem. Nel complesso i vaccini somministrati dall’inizio del 2021 fino ad oggi in regione, tra prime, secondo e terze dosi, sono 561.315.