Coronavirus, oltre 150 positivi a Campobasso. Gravina precisa: niente cluster specifici

Mentre in città si parla di feste pre natalizie che avrebbero fatto diffondere il contagio. Lunghissime le file davanti a farmacie e laboratori analisi, per fare il tampone rapido

CAMPOBASSO. Emergenza Covid, situazione di allerta a Campobasso, dove oggi sono stati accertati altri 36 contagi, che aggiunti ai 48 di ieri e ai numeri già inseriti nella mappa dell’Asrem, datata 26 dicembre, evidenziano la presenza nel capoluogo di oltre 150 positivi.

Preoccupazione in città, dove circolano incontrollate, e finora non confermate ufficialmente, le notizie su feste svolte nei giorni precedenti al Natale, che avrebbero favorito il diffondersi della nuova ondata della pandemia. Alimentata anche dall’arrivo, questo certificato, della variante Omicron in Molise. Estremamente contagiosa, come hanno evidenziato gli scienziati.

“Al momento – specifica tuttavia il sindaco Roberto Gravina – l’Asrem non ci ha allertato sulla presenza di cluster specifici”.

Questo non toglie che l’attenzione a Palazzo San Giorgio sia massima, anche in vista dell’approssimarsi dei festeggiamenti del 31 dicembre. Quando non ci potranno essere veglioni.

“Le feste danzanti sono vietate come da disposizioni del Consiglio dei Ministri – ha specificato ancora Gravina – per cui non servono ordinanze in tal senso. Questo non toglie che possa servire un appello alla cittadinanza, a rispettare regole e prescrizioni, a tutela della salute generale”.

Con l’ondata dei nuovi casi e il timore di essere entrati a contatto con positivi al Covid cresce tuttavia la preoccupazione. E aumentano le file davanti alle farmacie e nei laboratori analisi per effettuare il tampone rapido. Il cui risultato, se conferma il contagio, va immediatamente comunicato al medico di famiglie e all’Asrem. Per evitare l’ulteriore diffusione della pandemia.

C.S.

