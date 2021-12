Dopo il Covid la “tempesta perfetta”. L’annuncio di Toma: al Molise un miliardo e mezzo di euro

Dai 146 milioni di euro assegnati nel 2021 a imprese e famiglie all’ospedale Covid, che si farà ma sarà pronto non prima della prossima estate, a 120 milioni per la progettazione della quattro corsie nelle parole del governatore

di CARMEN SEPEDE

CAMPOBASSO. Nel secondo annus horribilis della pandemia sono state messe in campo misure straordinarie per proteggere la salute dei cittadini e sostenere l’economia in crisi.

Parte da questo assunto la conferenza stampa di fine anno del governatore del Molise, Donato Toma, che, affiancato dagli assessori Vincenzo Cotugno, Vincenzo Niro e Nicola Cavaliere (con Filomena Calenda e Quintino Pallante in collegamento da casa) e dal Sottosegretario Roberto Di Baggio, fa il punto su quanto fatto nel 2021 che sta volgendo al termine.

Il presidente della Regione sottolinea che sono stati “stanziati 146 milioni per imprese e famiglie”. E aggiunge: “È stata attivata la seconda tranche di fondi per le imprese che hanno avuto ancora un calo di fatturato. Risorse che hanno così sostenuto 2.100 attività (tutte pagate) per un totale 13 milioni di euro”.

Ben più imponente la dotazione che arriverà nel 2022, l’anno della “tempesta perfetta”, come lo ha definito il governatore, in cui tra fondi del Pnrr e finanziamenti comunitari arriveranno in Molise fondi per non meno di un miliardo e mezzo di euro.

Ma non c’è solo la pandemia. Anche se l’attenzione sull’emergenza Covid resta massima. “L’aumento di contagi degli ultimi giorni impone il rispetto rigoroso delle regole, mascherine, distanziamento e igienizzazione delle mani. A questo affianchiamo i vaccini, che per noi sono fondamentali. Il Molise nella campagna vaccinale ha ottenuto risultati molto buoni, personalmente sarei stato favorevole all’obbligo vaccinale, come tanti governatori. Ma questo momento critico, come ci hanno anticipato gli esperti, può essere l'ultimo scoglio verso il passaggio all’endemizzazione della malattia, come per gli altri coronavirus”.

L'OSPEDALE COVID. L’ospedale Covid si farà, ma non sarà pronto prima della prossima estate. Quando commissario alla sanità era Angelo Giustini, ha ricordato Toma, nel 2020 fu presentato al Governo un progetto per la riqualificazione dell’ala ex hospice del 'Cardarelli’, dove sarà realizzata la struttura. Progetto da 4 milioni di euro, dotazione finanziaria che si è rivelata insufficiente, come ha evidenziato lo stesso concorso di imprese che si era aggiudicato il bando di gara. Con Asrem, soggetto aggiudicatore, è stato calcolato il reale fabbisogno: 7 milioni e 600mila euro. “Potevamo decidere di non fare più l’ospedale Covid o di ridimensionarlo eliminando i posti di Terapia intensiva – ha precisato Toma – oppure potevamo richiedere al Governo i fondi mancanti, ed è questa la strada che ho deciso di seguire. Ho esposto la questione al ministro per il Sud Mara Carfagna, che in tempi rapidissimi ha acconsentito a liberare i 3 milioni e 600mila euro che mancavano dalle economie per la ricostruzione del post terremoto a San Giuliano di Puglia. La procedura si è dunque avviata, a gennaio faremo il bando e entro sei, sette mesi l’ospedale Covid sarà pronto, per essere utilizzato ora per la pandemia, poi eventualmente riconvertito. Al momento noi non abbiamo carenza di posti di Terapia intensiva, a quelli già disponibili se ne aggiungono altri 26 che non sono però al momento attivabili, perché mancano gli anestesisti. Ma a breve avremo esiti dal concorso che abbiamo attivato”.

LE INFRASTRUTTURE E I TRASPORTI. Quello delle strade e delle ferrovie resta un tema essenziale. Si parte dalla superstrada Termoli San Vittore. “Io e l’assessore Niro – ancora Toma - abbiamo avuto un confronto con il Ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini che si è rivelato decisivo. Dal governo Draghi abbiamo avuto la disponibilità ad assegnare al Molise 120 milioni per la progettazione della quattro corsie, 38 milioni per la viabilità comunale più ulteriori 13 milioni per il ripristino delle infrastrutture danneggiate dalle emergenze. Nelle ferrovie, al 210 milioni di euro assegnati dal Ministero delle infrastrutture per l’elettrificazione della rete, vanno aggiunti 6 milioni e 600mila euro per i nuovi treni, fondi che però non bastano, e i 60 milioni per i progetti sulla Qualità dell’abitare. A questo dobbiamo aggiungere le risorse che si libereranno per la Zes, 24 milioni, con l’inserimento di Termoli nell’autorità portuale e con l’attivazione zona franca doganale. Saremo anche in grado di spostare il depuratore dalla zona del porto all’area industriale del Cosib, a vantaggio del turismo”. Stanziati anche i fondi per i dissesto idrogeologico, per le principali frane che interessano il Molise, con 194 interventi per 141 milioni di euro:1 milione e 700mila euro andranno a Castelpizzuto. Ma ci sono anche Petacciato e Civitacampomarano. Sempre per i trasporti ordinati 72 nuovi autobus, di cui 4 già consegnati.

POR E PSR. Il Por Molise, ha rimarcato il presidente, vede l’attivazione di impegni per il 94% e una spesa del 64% e si lavora sulla nuova programmazione, “anche con il confronto con il partenariato, perché per me l’ascolto è fondamentale, anche se poi si decide”. A buon punto anche il Piano di sviluppo rurale, con 32 azioni attivate su 33 finanziate, “col Molise che risulta tra le prime regioni d’Italia”. Col sostegno al settore agricolo anche il supporto alle start-up innovative, con l’obiettivo di frenare lo spostamento demografico dalle campagne alle città, di conseguenza lo stesso spopolamento regionale.

TURISMO E CULTURA. Quelli del turismo e della cultura, ha affermato Toma, si sono rivelati settori fondamentali per diffondere in Italia e nel mondo la “destinazione Molise”, con il boom turistico del 2021, che è servito anche ad aumentare il Pil regionale, mentre si lavora per favorire la destagionalizzazione dell’offerta turistica. Il tutto all’insegna del ‘glocal’.

(Seguono aggiornamenti)

