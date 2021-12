Covid, mai così tanti positivi ma non c'è da allarmarsi: ecco perchè

Rispetto allo scorso anno le cose sono cambiate drasticamente, e perfino con 100mila nuovi contagi al giorno la situazione non è così grave come potrebbe sembrare: serve una corretta lettura dei dati per capire cosa significano davvero

CAMPOBASSO/ISERNIA. La quarta ondata sembra essere imprevedibile e inarrestabile. Il 30 dicembre si è registrato un nuovo record assoluto di positivi in tutta Italia, con 126.888 contagiati. I morti sono stati 156, mentre 22.246 i guariti. In aumento anche le terapie intensive e i ricoveri, rispettivamente di 41 e 288 unità. I numeri registrati a fronte di 1.150.352 tamponi – altro record – per un tasso di positività pari all’11%. Anche la campagna vaccinale corre: sono 110.276.975 le dosi somministrate in totale finora. Il Molise, in questo quadro, trema: 434 positivi solo nella giornata di ieri, con il preoccupante cluster di Agnone – 90 casi nelle scorse 24 ore.

Questi i dati, dinanzi ai quali a chiunque tremerebbero i polsi. Non è possibile dimenticare i giorni terribili dello scorso novembre, quando il secondo lockdown era già al suo apice, e lo stesso numero di positivi si registrava in una settimana. C’è una differenza enorme, però, con quel periodo: con quasi 400mila casi registrati negli ultimi sette giorni, i decessi sono stati 1014. Nella settimana tra il 21 e il 27 ottobre del 2020 i casi di positività rilevati erano stati 130mila, ma i decessi 995. Nella prima decina di novembre 2020 i casi di positività emersi sono stati 400mila – gli stessi numeri di oggi – ma i morti erano 4971. In una sola settimana. Vuol dire che oggi i decessi sono ridotti a un quinto. Perché allora i contagi sono così alti?

Bisogna considerare che, in questo momento, in Italia si sta eseguendo un numero incredibile di test: di conseguenza aumenta anche il numero di positivi tracciati, semplicemente perché cercando meglio se ne trovano di più. Positivi che magari si sono sottoposti autonomamente al test rapido per passare serenamente le vacanze natalizie, e che in realtà non avevano alcun sintomo. Fin dall’inizio della pandemia tantissimi asintomatici sono sfuggiti ai conteggi ufficiali, ma con l’immunità dei vaccini e la variante omicron è molto probabile che questo avvenga ancor più di frequente.

Certo, 100mila positivi al giorno sono un dato preoccupante, ma non per le stesse ragioni cui si è guardato finora. Grazie principalmente ai vaccini, alle cure migliori che consentono di affrontare meglio la Covid-19, e al fatto che la variante omicron pare essere molto più contagiosa ma anche molto meno grave su chi è in pari con le somministrazioni del farmaco, l’indirizzo di diversi governi sembra essere quello di affrontare quest’ondata accettando un alto numero di contagi nella popolazione - a fronte di relativamente pochi decessi - senza introdurre grosse restrizioni e anzi allentandone alcune, come le quarantene per i vaccinati. Il tutto nella speranza che i sistemi sanitari reggano. Dall’altro lato, si sta spingendo il più possibile con i booster, perché – almeno secondo i dati attuali – il primo ciclo vaccinale sembra garantire un’alta protezione dai sintomi più gravi della malattia, a fronte di una più bassa protezione dal contagio e dai sintomi più lievi; invece con il booster, ovvero la terza dose, sembra si raggiunga una protezione ancora più robusta contro i sintomi, e in una certa misura anche contro il semplice contagio, che resta comunque possibile.

Questo, unito al fatto che omicron sembra causare sintomi significativamente più lievi nei vaccinati rispetto alla vecchia variante delta, è il motivo per il quale molti vaccinati positivi accusano la Covid-19 come poco più che un forte raffreddore, con febbre in qualche caso. Ed è un fatto positivo, perché tra richiami e persone – vaccinate e non vaccinate - che si contageranno e guariranno, nel giro di qualche mese la popolazione italiana sarà immunizzata come mai era successo. L’imprevedibilità della pandemia ha messo a dura prova tanti aspetti della società e della politica, ma con questi ragionamenti è lecito pensare che in primavera – complice anche il caldo – l’incidenza della malattia sarà molto meno pesante. Non è detto che in autunno non si sviluppi poi una nuova variante rischiosa, ma ora bisogna ragionare sul breve periodo.

In questi termini, e con i dati che si hanno a disposizione, la preoccupazione principale rimane quella sul servizio sanitario. Già ora la quantità di positivi ha fatto saltare il contact tracing, perché – per com’è gestito adesso – ogni positivo ha bisogno di tamponi, e così i suoi contatti stretti, e le strutture ospedaliere – come pure le farmacie – fanno fatica a gestire la domanda. Tra l’altro, proporzionalmente i malati che hanno bisogno di assistenza ospedaliera sono molti meno rispetto alle persone contagiate, ma per capire davvero le conseguenze di omicron su ricoveri e decessi c’è da aspettare ancora qualche giorno: questi valori, infatti, sono sempre in ritardo rispetto a quelli sui contagi.

La vera problematica sarebbe, dunque, se questi numeri nelle prossime settimane aumentassero fino a portare a un sovraccarico del sistema sanitario, cosa che avrebbe conseguenze disastrose sia per chi è malato di Covid sia per i pazienti ordinari. La situazione al momento sembra sotto controllo e le nuove misure introdotte dal Governo sulla quarantena dovrebbero consentire agli operatori dei servizi essenziali ospedalieri di garantire l’assistenza necessaria: reparti ordinari e sale operatorie, che durante le precedenti ondate avevano già rimandato molte visite e operazioni chirurgiche a persone che ne avevano bisogno, stavolta dovrebbero tenere, con il personale in salute e in grado di occuparsi di un numero congruo di pazienti. Il rischio vero, insomma, con il virus che circola incontrollato, non è tanto il numero di positivi: è che gli ospedali si sovraccarichino e non riescano più a fornire posti e assistenza a tutti, al di là della Covid.

Pierre

