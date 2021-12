Sanità, il Molise perde la sub commissario Tomasella: nominata in Sardegna, lascia dopo 10 mesi

La manager veneta era stata scelta al fianco di Flori Degrassi e riconfermata poi da Toma: la Giunta le aveva deliberato un aumento dell'indennità

CAMPOBASSO. Annamaria Tomassella, sub commissaria alla sanità molisana, lascerà l’incarico e la Regione dopo 10 mesi di nomina. Il governatore-commissario Donato Toma l’aveva riconfermata nel suo ruolo dopo essere subentrato alla sua predecessora, Flori Degrassi.

Tomasella, manager veneta, è stata scelta dal governatore Solinas in Sardegna per guidare l’Agenzia regionale della Salute, l’ente che coordina le Asl sarde. Dopo 10 mesi di lavoro in Molise, come riporta Primo Piano, si apre dunque il ‘toto-sostituto’. La Tomasella era arrivata in Regione a marzo 2021, nominata come vice della Degrassi dal governo Draghi. Dopo le dimissioni della titolare, sostituita poi da Toma, è stata riconfermata nel ruolo: lo scorso 29 ottobre la Giunta regionale aveva deliberato anche un aumento della sua indennità a 160mila euro.

