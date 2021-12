Corsa inarrestabile del Covid: altri 429 positivi in Molise

Record di tamponi processati: 1954 in 24 ore. Il centro più colpito è Termoli con 87 nuovi casi



CAMPOBASSO/ISERNIA. Inarrestabile la corsa del Covid in Molise: accertati altri 429 positivi sui 1954 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Il centro più colpito è Termoli con 87 nuovi casi, seguono Campobasso con 57 e Isernia con 33.

Gli altri casi: 2 Agnone, 1 Baranello, 6 Bojano, 10 Bonefro, 2 Busso, 5 Campodipietra, 4 Campomarino, 2 Carovilli, 21 Casacalenda, 2 Castelmauro, 1 Castelpizzuto, 1 Castropignano, 3 Cercemaggiore, 1 Chiauci, 3 Civitanova del Sannio, 1 Colletorto, 11 Coli al Volturno, 4 Ferrazzano, 2 Fornelli, 2 Frosolone, 3 Guardialfiera, 17 Guglionesi, 1 Jelsi, 5 Larino, 1 Lucito, 3 Lupara, 1 Macchia d’Isernia, 2 Mirabello Sannitico, 7 Miranda, 1 Montaquila, 12 Montenero di Bisaccia, 1 Oratino, 8 Palata, 3 Pesche, 10 Petacciato, 2 Petrella, 6 Pettoranello del Molise, 4 Pietracatella, 2 Pietracupa, 2 Portocannone, 3 Riccia, 1 Ripalimosani, 1 Roccavivara, 3 Rotello, 2 San Giacomo degli Schiavoni, 2 San Giovanni in Galdo, 2 San Giuliano di Puglia, 6 San Martino in Pensilis, 1 San Polo Matese, 5 Santa Croce di Magliano, 2 Sant’Agapito, 1 Sepino, 2 Sesto Campano, 1 Spinete, 1 Torella del Sannio, 2 Toro, 3 Trivento, 18 Ururi e 21 Venafro.

Esplosione di contagi, certo. Ma al momento resta stabile la situazione in ospedale. Oggi un altro paziente è stato dimesso. Per questo le persone in cura al Cardarelli sono 20, una è in Terapia Intensiva.

Undici i pazienti non vaccinati, cinque invece quelli che hanno ricevuto la seconda dose e quattro quelli a cui è stata somministrata anche la terza. Dieci persone sono guarite, quindi al momento gli attualmente positivi sono 1.76. In isolamento invece, ci sono 3.046 molisani.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!