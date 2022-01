Covid, Capodanno col botto: 380 contagi, 63 a Isernia. E 2 nuovi ricoveri

Continua senza sosta l’ascesa del coronavirus in Molise: altri 53 casi a Campobasso, 50 a Termoli, con un tasso di positività del 28,9 per cento

CAMPOBASSO-ISERNIA. Il 2022 inizia sotto il segno di altri 380 contagi. Il coronavirus non conosce sosta, da un paio di settimane: e nel bollettino odierno dell’Asrem si registrano anche altri due ricoveri in Malattie Infettive al Cardarelli di Campobasso. Si tratta di due persone rispettivamente di Bojano e Venafro.

Il totale dei positivi in regione ammonta adesso a 2.137, di cui 558 in provincia d’Isernia e 1.577 in quella di Campobasso; ci sono, infine, due positivi residenti in altre regioni.

Oggi i tamponi processati sono stati pari a 1.314, un numero considerevole visto il periodo festivo. Rispetto a essi, i 380 contagi odierni corrispondono a un tasso di positività pari a qualcosa come il 28,9 per cento.

È Isernia il comune con il maggior numero di positivi riscontrati, ben 63: si pagano ancora gli eccessi delle feste di Natale, soprattutto fra i giovani. Seguono Campobasso con 53 casi e Termoli con 50.

Il totale delle persone ricoverate in ospedale è di 22: 11 non vaccinati, 6 vaccinati con seconda dose/unica, 5 con terza dose. Uno solo di essi, della provincia di Campobasso, è in Terapia Intensiva; gli altri 21 si trovano in Infettivologia (16 del Campobassano, 3 della provincia d’Isernia e 2 residenti in altre regioni).

Ecco l’elenco completo dei contagi accertati comune per comune:

Agnone 2

Bojano 8

Bonefro 4

Campobasso 53

Campodipietra 3

Campomarino 6

Cantalupo nel Sannio 1

Carovilli 3

Carpinone 1

Casacalenda 13

Cerro al Volturno 1

Civitanova del Sannio 11

Colletorto 5

Colli a Volturno 6

Ferrazzano 1

Forli' del Sannio 5

Fornelli 1

Fossalto 1

Frosolone 2

Gildone 1

Guardialfiera 2

Guardiaregia 1

Guglionesi 14

Isernia 63

Larino 3

Lucito 1

Lupara 2

Macchia d'Isernia 4

Mirabello Sannitico 2

Miranda 1

Montaquila 1

Montecilfone 5

Montenero di bisaccia 5

Monteroduni 1

Palata 2

Pesche 3

Pescolanciano 1

Petacciato 6

Petrella Tifernina 1

Pietracatella 1

Pizzone 1

Portocannone 1

Pozzilli 3

Riccia 7

Rionero Sannitico 2

Ripalimosani 4

Roccamandolfi 2

Rocchetta a Volturno 4

San Felice del Molise 1

San Giacomo degli Schiavoni 3

San Giuliano del Sannio 1

San Martino in Pensilis 11

San Polo Matese 1

Santa Croce di Magliano 1

Sant'Angelo Limosano 1

Sepino 1

Sesto Campano 7

Spinete 1

Tavenna 1

Termoli 50

Torella del Sannio 2

Toro 1

Trivento 2

Ururi 11

Venafro 14

