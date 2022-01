Isernia, controlli anti assembramenti della Polizia Municipale

Il 31 dicembre raddoppiati i turni nel centro storico e nei luoghi a potenziale rischio affollamento

ISERNIA. Capodanno sotto tono, a Isernia e nel resto del Molise, tra eventi annullati, decine di persone in quarantena o positive, locali chiusi, libertà limitate, restrizioni a scopo preventivo.

La maggior parte degli isernini hanno trascorso la serata di San Silvestro a casa, in famiglia, in numero non eccessivamente allargato si spera, vista la recrudescenza della pandemia. Unica trasgressione, per gli amanti del genere, l’esplosione di fuochi d’artificio sui balconi di casa, visto che nelle piazze e per le strade sembra aver funzionato l’apposita ordinanza del sindaco Piero Castrataro che ne vietava l’accensione.

In ogni caso, stamani, le strade sono apparse piuttosto pulite rispetto ad annate precedenti, durante i quali i ‘resti’ di fuochi pirotecnici erano visibili un po’ dovunque.

Controlli straordinari anti assembramenti, dalle 11 alle 19 di ieri (orario di chiusura dei bar che non avessero anche attività di ristorazione), anche per la polizia municipale, i cui turni sono stati raddoppiati, per l’occasione, per volontà del neo assessore al ramo Domenico Di Baggio.

Una pattuglia dei vigili è stata allocata nel centro storico, tra piazza Celestino V e piazza Mercato; un’altra in zona villa comunale/corso Garibaldi. Particolare attenzione è stata rivolta alle persone che indossavano male la mascherina in luoghi pubblici a potenziale rischio assembramento e, a supporto delle attività di polizia locale, sono stati impiegati anche sei volontari di Protezione Civile.

La presenza dei vigili e dei volontari, da quel che risulta, è stata accolta con apprezzamento dai cittadini.

