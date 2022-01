Interruzione di gravidanza: concorso deserto in Molise, ma a Termoli due ginecologi disponibili

I due professionisti sono pronti a garantire l'applicazione della legge 194 del 78. È quanto emerge da alcune lettere inviate ai vertici Asrem, “mai prese in considerazione”

TERMOLI. Interruzione di gravidanza: in Molise concorso deserto, ma all’ospedale di Termoli ci sarebbero due ginecologi non obiettori pronti a garantire il servizio, sia al San Timoteo che al Cardarelli di Campobasso.

A confermare le loro volontà ci sarebbero delle lettere, a firma del direttore del reparto di Ostetricia e Ginecologia del presidio adriatico Bernardino Molisani, inoltrate all’attenzione dei vertici Asrem.

La notizia è lanciata dall’Ansa Molise, che riferisce come in più occasioni, il primario avrebbe informato i dirigenti, sia regionali sia dell’ospedale termolese, della presenza di operatori in grado di garantire l'applicazione della legge 194 del 78.

"I due medici – si legge nella lettera inviata da Molinari lo scorso autunno - sono di ruolo e disposti a effettuare le interruzioni di gravidanza (Ivg) sia presso il presidio adriatico sia al Cardarelli di Campobasso”.

“Ogni anno – spiega sempre all’Ansa il direttore - l'azienda sanitaria richiede ai tre punti nascita presenti in Molise il personale non obiettore di coscienza in servizio. Al San Timoteo sono in organico, oltre ai due ginecologi, un'ostetrica e due infermieri disponibili a tali prestazioni, ma mai presi in considerazione".

Il 31 dicembre è scaduta, di fatto, la proroga del medico a tempo pieno non obiettore al Cardarelli di Campobasso e in servizio resta una sola operatrice, non full time.

