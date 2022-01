Emodinamica, ancora turni scoperti a Termoli per i prossimi 6 mesi

La situazione ‘fotografata’ in una recente delibera del direttore generale dell’Asrem Florenzano: “Impossibile trasferire medici da Campobasso e Isernia”



TERMOLI. Impossibile il trasferimento dei medici da Campobasso e Isernia: per questo, nonostante le tante battaglie legali, il servizio di Emodinamica dell’ospedale San Timoteo di Termoli non potrà essere garantito per tutti i turni nel corso dei prossimi sei mesi.

Questo quanto emerge dalla delibera n. 1663 firmata lo scorso 31 gennaio dal direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano.

Nell’atto di Florenzano viene evidenziato che la sanità molisana è organizzata in modo tale da avere un Dea di primo livello (ospedale Cardarelli di Campobasso) e due ospedali di base (San Timoteo di Termoli e il Veneziale di Isernia). Nel provvedimento si ricorda che il quadro normativo nazionale e in particolare il Decreto Ministeriale 70 del 2015 prevede che ci sia una unità di emodinamica attiva h24 per un bacino di utenza fra i 300mila e i 600mila abitanti.

Il Molise conta meno di 300mila abitanti, pertanto risulta necessario assicurare la copertura totale dei turni di Emodinamica al Cardarelli di Campobasso. E questo a conti fatti vuol dire che non possono essere trasferiti professionisti al San Timoteo.

Al momento, al Cardarelli, sono in servizio 11 cardiologi di cui 4 emodinamisti che garantiscono il servizio obbligatorio H24. Ci sono poi 8 cardiologi di cui solo un emodinamista nel presidio di Isernia e appena 7 cardiologi di cui soltanto due emodinamisti a Termoli.

“Il descritto assetto organizzativo – si legge nella delibera - permane per un periodo di 6 mesi - che si stima essere necessario - al termine del quale verranno assunte nuove determinazioni all’esito delle attività espletate per l’attuazione del Pos 2019-2021 e delle risultanze della procedure concorsuali in itinere, il tutto nel pieno rispetto delle linee programmatiche dettate dalla Struttura Commissariale per il rientro della Regione Molise dal deficit sanitario”.

