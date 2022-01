Covid, in Molise altri due ricoveri e un trasferimento in Terapia Intensiva

I nuovi casi sono 23 accertati dai 324 tamponi processati dall’Asrem



CAMPOBASSO. Ventitré nuovi positivi su 324 tamponi processati dall’Asrem, due ricoveri nel reparto di Malattie Infettive e un trasferimento in Terapia Intensiva. Questo in sintesi il bilancio di oggi dell’emergenza coronavirus in Molise. Inoltre un paziente di Bonefro ha lasciato il reparto di Malattie Infettive e altri sette sono stati giudicati guariti.

I nuovi casi sono stati accertati a Baranello (1), Bojano (2), Campobasso (6), Campomarino (2), Casacalenda (1), Isernia (2), Lupara (1), Riccia (1), Ripalimosani (1), Termoli (4), Trivento (1) e Ururi (1).

Sale dunque a 2 il numero delle persone in Terapia Intensiva. Oggi il trasferimento in Rianimazione di un paziente di Venafro, necessario a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni.

Nel reparto di Malattie Infettive sono assistite 21 persone. In ospedale ci sono 11 non vaccinati, 7 vaccinati con due dosi e 5 che hanno già ricevuto la terza dose.

Gli attualmente positivi sono al momento 2.153, 1593 sono della provincia di Campobasso, 558 nell’Isernino e due residenti fuori regione. In isolamento ci sono 3.197 persone.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!