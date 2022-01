Legge di Bilancio, in Molise assegno unico per 28mila famiglie

Novità in busta paga a partire dal mese di marzo. Le domande entro il 28 febbraio

CAMPOBASSO/ISERNIA. Assegno unico per i figli minori: in Molise sono 28mila le famiglie che potranno beneficiare della nuova misura istituita con la Legge di Bilancio 2022. Nello specifico sono 20mila in provincia di Campobasso e 8mila nell'Isernino. Con la mensilità di marzo, entrerà in vigore anche per i lavoratori dipendenti.

“Da marzo, infatti – spiega all'Ansa il segretario generale Cgil Abruzzo Molise, Carmine Ranieri - l'assegno unico andrà a sostituire detrazioni ed assegni familiari che non verranno più erogati in busta paga mensilmente. Così come non saranno più percepiti singolarmente l'assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori, il premio alla nascita ed il bonus bebè.

Sarà l'Inps a liquidare direttamente tramite bonifico, gli importi dovuti a ciascun nucleo familiare. Per ogni figlio minore saranno riconosciuti da 50 a 175 euro mensili, con maggiorazioni in caso disabilità, famiglie con più di due figli, madri con meno di 21 anni o genitori entrambi lavoratori dipendenti. Verranno inoltre riconosciuti degli importi, seppure in misura ridotta, per i figli da 19 a 21 anni.

Per stabilire l'importo a cui si avrà diritto, prima di inviare la domanda di Assegno Unico, sarà necessario compilare la dichiarazione Isee con i redditi relativi all'anno 2020. Sia per la compilazione dell'Isee che per la domanda di Assegno Unico, la Cgil Abruzzo Molise metterà a disposizione gli uffici del Caf e del Patronato Inca. La domanda andrà inviata entro il 28 febbraio. Qualora non si facesse in tempo, si può recuperare fino al 30 giugno, data ultima entro la quale l'Inps riconoscerà anche gli importi arretrati a partire da marzo.

Se invece si decidesse di non presentare l'Isee, si potrà comunque richiedere l'assegno: l'Inps, in quel caso, riconoscerà l'importo mensile più basso pari a 50 euro per figlio”.

