Positivi al Covid, sufficiente il tampone antigenico per la diagnosi ufficiale

CAMPOBASSO. Per la diagnosi dell’infezione da Covid-19 e per i successivi controlli, nonché per la sorveglianza dei contatti “ad alto rischio” (cosiddetti contatti stretti) basta l’antigenico. Non è più necessaria la conferma del tampone molecolare. Ed è possibile far ricorso al test rapido, purché eseguito presso le farmacie e i laboratori di analisi cliniche presenti sul territorio regionale autorizzati, nonché dai Medici di Medicina Generale e dai Pediatri di Libera Scelta.

A spiegarlo è l’azienda sanitaria regionale del Molise, con una nota informativa, alla luce della nuova circolare emanata dal Ministero della Salute. Saranno ritenuti validi – si legge - i soli tamponi antigenici trasmessi al sistema “Tessera Sanitaria”.

L’Asrem ricorda altresì le principali novità su quarantena e tracciamento dei contagi:

1. Chi è contatto stretto di un positivo e non è vaccinato o non ha completato il ciclo vaccinale primario (I e II dose) o lo ha completato da meno di 14 giorni, rimane in quarantena per 10 giorni ed è liberato dalla stessa al termine dei 10 giorni se effettua un tampone molecolare o un tampone antigenico che risulti negativo;

2. Chi è contatto stretto di un positivo ed ha completato il ciclo vaccinale primario (I e II dose) da più di 120 giorni ed è:

• In possesso di un green pass in corso di validità;

• Asintomatico;

rimane in quarantena per 5 giorni ed è liberato dalla stessa al termine dei 5 giorni se effettua un tampone molecolare o un tampone antigenico che risulti negativo;

3. Chi è contatto stretto di un positivo ed abbia ricevuto la III dose (booster) o abbia completato il ciclo primario (I e II dose) da più di 14 giorni e non più di 120 giorni, o sia guarito da infezione nei 120 giorni precedenti ed è asintomatico, non si applica la quarantena ma deve indossare i dispositivi di protezione FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione ad un caso positivo;

Infine, l’Asrem informa che si sta adoperando per consentire alle strutture autorizzate di trasmettere i risultati dei tamponi antigenici sul sistema informatico regionale in uso per la sorveglianza del Covid-19, in modo tale da agevolare le attività di tracciamento e i successivi adempimenti, compresi quelli relativi alla gestione dei green pass. Tali aggiornamenti verranno resi noti sui bollettini diramati quotidianamente.

