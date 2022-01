Grandi elettori, ecco chi potrebbero essere i molisani a Roma

Elezioni del nuovo Capo dello Stato. La prassi vorrebbe che il Presidente Toma andasse a Roma da Governatore in carica, con lui potrebbe essere scelto Niro, mentre per l’opposizione, se Primiani dovesse fare un passo indietro, se la giocano Manzo, Nola e Greco. In passato si ricorda la doppietta di Francesco Totaro (Napolitano bis e Mattarella).

Gli ultimi ‘grandi elettori’ molisani seduti in Parlamento per le elezioni del Presidente della Repubblica sono stati loro: Francesco Totaro e Domenico Di Nunzio, per il Pd, e Angelo Michele Iorio per l’opposizione, non andò invece a Roma il Presidente della Regione in carica Paolo di Laura Frattura. Contrariamente a quelle che è successo per le ultime tornate elettorali, stavolta la bilancia del voto pesa dalla parte del centrodestra, cosìcché è probabile che, come da prassi, tra i molisani in Parlamento per la prima seduta comune e per le successive, naturalmente, ci sarà il Presidente Donato Toma il quale però non ha ancora sciolto la riserva. Lo farà nelle riunioni di maggioranza di queste ore quando, verosimilmente, troverà un accordo con i colleghi consiglieri per i due nomi espressione della maggioranza a palazzo d’Aimmo. Si vocifera che uno dei possibili delegati in quota Toma possa essere l’assessore Vincenzo Niro il quale, già presente in Consiglio da diverse legislature, non ha ancora avuto l’onore di esprimersi tra i ‘grandi elettori’. Niro era Presidente del Consiglio regionale in occasione del cosiddetto Napolitano bis. Era il 2013 e in quell’occasione a Roma andarono per il Molise Salvatore Ciocca e ancora Francesco Totaro per il centrosinistra e la compianta Angiolina Fusco Perrella in rappresentanza dell’opposizione. Potrebbe dunque essere lui uno dei ‘grandi elettori’ molisani, così come previsto dall’articolo 83 della Costituzione: tre delegati per Regione (uno per la Valle d’Aosta). Per l’opposizione se la giocano in quattro tra i consiglieri del Movimento 5 Stelle. In pole position ci sarebbe Angelo Primiani in quanto vice presidente dell’Assise legislativa, ma lo stesso potrebbe fare un passo indietro. A quel punto bisognerebbe trovare un accoro tra Patrizia Manzo, Vittorio Nola e il capogruppo Andrea Greco. Uno di loro vestirà i panni di ‘grande elettore’, esperienza importante ed emozionante.

Saranno in tutto 1009 gli esponenti politici che sceglieranno il nuovo Capo dello Stato in un gioco di riunioni, accordi e possibili colpi di teatro.

Proprio oggi è partito l’iter che porterà all’attesa elezione per dare un volto e un nome degno per il dopo Mattarella il quale, con sobrietà e classe, si è congedato, salutando con commozione gli italiani. Chiunque arrivi al Quirinale, non sarà facile reggere il confronto.

Frattanto, il presidente della Camera, Roberto Fico, ha convocato il Parlamento in seduta comune per il 24 gennaio alle 15 per la prima votazione in seduta comune. Bisogna insomma fare in fretta. Con ogni probabilità, all’inizio della prossima settimana il Consiglio regionale sbrigherà la pratica delle tre elezioni ‘made in Molise’.

Tornando a Roma, per garantire che le votazioni si svolgano in sicurezza e senza rischio di contagi per il Covid, Fico ha incontrato i questori di Montecitorio. Tra le misure previste, la chiamata dei grandi elettori per fasce orarie: in Aula potranno accedere 200 persone alla volta, così da garantire il distanziamento tra i parlamentari. Verrà poi chiuso il Transatlantico, il corridoio della Camera in cui sosteranno i grandi elettori prima di entrare in Aula.

Più che sulle misure anti Covid l’attesa è ora per il valzer di nomi che spunteranno sui taccuini dei partiti. Bisognerà trovare un candidato in grado di essere appoggiato da entrambi gli schieramenti, impresa sempre complicata. I 58 delegati regionali, fra i quali i tre molisani, non saranno tenuti ai margini della questione. Tutt’atro. I voti e le posizioni peseranno tutti allo stesso modo. Quello che conta, dal Molise a Roma, è che si trovi il nome giusto, l’uomo o la donna capaci di mettere tutti d’accordo.

