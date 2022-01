Al via la stagione dei saldi, Confcommercio: giro d'affari di 4,2 miliardi

Quattro italiani su dieci a caccia di occasioni, con un budget medio di 120 euro. Sconti partiti pure in Molise

ROMA/CAMPOBASSO. Scatta ufficialmente in Italia la stagione dei saldi. Unica eccezione il Trentino Alto Adige. Per Confesercenti, - riporta TgCom24 - quattro italiani su dieci sono determinati ad andare a caccia di sconti, con un budget in media di 120-150 euro. Il giro d'affari complessivo, stima invece Confcommercio, sarà di 4,2 miliardi, in crescita di 300 milioni di euro rispetto all'anno scorso.

Tuttavia, numeri di gran lunga inferiori rispetto al periodo pre-Covid. "Rispetto ai saldi invernali 2020 - spiega Massimo Torti, segretario generale Federmodaitalia Confcommercio - siamo indietro di 900 milioni di euro. Lo scontrino medio pro capite passa dai 111 euro del 2021 ai 119 euro di quest'anno, ma sarà ancora inferiore di 21 euro rispetto al 2020, quando era pari a 140 euro".

E sulla capacità di spesa – osserva poi Codacons – peserà il caro bollette.

In ogni caso, anche gli sconti sono "ben lontani dai valori pre-pandemia": rileva l'Unione Nazionale Consumatori, perché la crisi ha indotto i commercianti "a contenere i ribassi rispetto al passato, nel tentativo di rifarsi delle perdite".

Insomma, tutti alla ricerca dell’occasione…ma che sia buona davvero!

