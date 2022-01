Lutto nel mondo politico molisano: è morto Luigi Velardi

L'ex assessore regionale aveva 81 anni. I messaggi di cordoglio

CAMPOBASSO. Il mondo politico molisano è in lutto per la scomparsa di Luigi Velardi, ex assessore regionale ai Trasporti. Aveva 81 anni. Originario di Brindisi e residente a Campomarino, è stato consigliere al Comune di Campomarino e Termoli.

Eletto consigliere regionale nel 2001, ha ricoperto l’incarico di Presidente della IV Commissione Consiliare Permanente della Regione Molise e quello di assessore regionale alle Politiche per la salute.

E’ stato assessore regionale alle Infrastrutture, Lavori pubblici, Politiche della casa, Trasporti.

Nell’ottobre del 2011 è stato rieletto Consigliere regionale nella Lista regionale che faceva capo all'allora presidente Michele Iorio. Il 21 novembre di quell'anno venne nominato assessore.

“L'Udc Molise – scrive sulla sua pagina Facebook il segretario regionale Teresio Di Pietro - piange commossa la scomparsa della amico Luigi Velardi”.

Anche il presidente della Provincia di Campobasso e sindaco di Termoli, Francesco Roberti, il Consiglio provinciale di Campobasso e l’assise civica di Termoli hanno espresso profondo cordoglio per la scomparsa di Luigi Velardi.

“Politico di lungo corso, ha ben saputo interpretare le esigenze del territorio molisano nella sua lunga esperienza politica – le parole del Presidente e Sindaco Francesco Roberti – Ha lavorato, dapprima, per i suoi territori, Campomarino e Termoli, prima del suo lavoro in Giunta e Consiglio regionale durato dodici anni”.

“Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze da parte delle amministrazioni della Provincia di Campobasso e della Città di Termoli”, ha concluso Roberti.

