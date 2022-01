Elezione del presidente della Repubblica, l’11 gennaio si conosceranno i delegati del Molise

Nella seduta del Consiglio regionale. Come ha comunicato il presidente della camera Roberto Fico il 24 gennaio la Camera in seduta comune voterà per eleggere il successore di Mattarella

CAMPOBASSO. Elezione del nuovo presidente della Repubblica, saranno indicati l’11 gennaio i tre consiglieri regionali, due di maggioranza e uno di opposizione, chiamati a rappresentare il Molise nella convocazione del Parlamento in seduta comune, indicata dal presidente della Camera Roberto Fico per il 24 gennaio alle ore 15. Procedura prevista dall’articolo 83 della Costituzione.

A renderlo noto il presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone, che oggi ha presieduto la Conferenza dei capigruppo. Proprio il presidente Fico ha chiesto al Consiglio regionale di far conoscere agli uffici parlamentari preposti i nominativi dei designati alla medesima elezione, quali delegati della Regione Molise.

La Conferenza dei capigruppo ha anche deciso di fissare una seduta ordinaria del Consiglio per il giorno 18 gennaio, mentre tutti hanno convenuto di sospendere le attività dell’Assise dal giorno 24 e fino all’elezione del presidente della Repubblica, per consentire ai delegati regionali di partecipare alle operazioni di voto.

