Covid, Agenas: sale in Molise l'occupazione dei posti letto nei reparti ordinari

La regione è tra le 13 in Italia in cui si registra un incremento. Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa sottolinea: "Dobbiamo assolutamente contenere al massimo la pressione sui nostri ospedali"

CAMPOBASSO. Sale in Italia il tasso di occupazione di posti letto ordinari da parte di pazienti Covid. A lanciare l’allarme è l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari Agenas che evidenzia come in 13 regioni, tra cui il Molise, il fenomeno sia in crescita.

Situazione più critica in Valle d’Aosta (45%), seguono: Calabria (33%), Liguria (32%), Umbria (28%), Piemonte (25%), Sicilia (25%), Marche (24%), Lombardia (23%), Veneto (21%), Toscana (17%), Abruzzo (17%), Molise (13%), Puglia (13%), Sardegna (11%).

Stabili ma oltre la soglia del 15% sono Basilicata (20%), Campania (19%), Emilia Romagna (18%), Friuli (24%), Lazio (20%), PA Trento (19%).

Per quanto riguarda le terapie intensive – riferisce TgCom sempre citando Agenas - i posti letto occupati da pazienti Covid restano stabili al 15% a livello nazionale ma crescono in 10 Regioni in 24 ore: Campania (9%), Emilia Romagna (16%), Friuli (17%), Lazio (19%), Puglia (8%), Sicilia (14%), Toscana (16%), Umbria (13%), Valle d'Aosta (15%), Veneto (20%). Il tasso è stabile, ma oltre la soglia del 10%, in Abruzzo (13%), Calabria (15%), Liguria (21%), Lombardia (15%) Marche (21%), PA di Trento (24%), Piemonte (19%), Toscana (15%). In calo nella PA di Bolzano (18%).

Di qui il commento del sottosegretario alla Salute Andrea Costa a ‘Radio anch’io’: “Dobbiamo assolutamente contenere al massimo la pressione sui nostri ospedali - ha detto - Di fronte a un numero di contagi così elevato è chiaro che i cinque milioni di cittadini ancora non vaccinati sono quelli che rischiano di più di andare a occupare gli ospedali e siamo in presenza di una crescita degli ospedalizzati che dobbiamo assolutamente tenere sotto controllo".

