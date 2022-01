Isernia: la Befana al tempo del Covid porta in dono dolcetti, vaccini e tamponi

Sono circa 500 i piccoli di età compresa tra i 5 e gli 11 anni che riceveranno la prima dose. Cominciato lo screenig gratuito in vista del rientro in classe. GUARDA IL SERVIZIO

di Deborah Di Vincenzo e Pietro Ranieri

ISERNIA. Un 6 gennaio sicuramente diverso dal solito per i bimbi di Isernia, perché quella dell'Epifania 2022 è una giornata importante anche sul fronte della guerra al Covid. Da questa mattina è in corso all'auditorium 'Unità d'Italia' l'inziativa dell'Asrem 'Baby Vaccino' che consentirà a circa 500 piccoli di età di compresa tra i 5 e gli 11 anni di ricevere la loro prima dose.

Ad accoglierli come sempre il team dell'hub vaccinale guidato dalla dottoressa Giovanni Venditti. “Una giornata bella da dedicare ai bambini – ha affermato la responsabile dell'hub – per la vaccinazione. Abbiamo una buona affluenza, visto che sono circa 500 le prenotazioni”. Per i bimbi poi una sorpresa davvero speciale. All'auditorium è infatti arrivata la Befana dei Vigili del Fuoco per regalare a tutti sorrisi e dolcetti.

Quella di oggi, si diceva, è anche la prima giornata dedicata allo screening gratuito rivolto ai più piccoli organizzato dall'amministrazione comunale in vista del ritorno a scuola, lunedì 10 gennaio. Una cinquantina i test effettuati in mattinata e tutti, fortunatamente, hanno dato esito negativo. “L'iniziativa è partita bene – ha affermato l'assessore comunale alle Politiche Sanitarie Francesca Scarabeo – anche se con un'affluenza un po' bassa, che credo sia dovuta alla giornata di festa. Invito quindi tutti a partecipare allo screening per avere una foto chiara della situazione prima del rientro in classe”.

Infine, riguardo allo screening si ricorda che possono sottoporsi ai test antigenici i bambini che frequentano le scuole di competenza del Comune di Isernia, anche se residenti in altri centri. Lo screening è su base volontaria e non occorre alcuna prenotazione. I prelievi si effettueranno in postazioni Drive-in, nelle date del 6, 8 e 9 gennaio, dalle ore 8 alle ore 16, presso il laboratorio 'Vita Salus', ubicato in via Le Piane 77, e nell’area sportiva dell’antistadio 'Lancellotta' in località Le Piane.

GUARDA IL SERVIZIO

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!