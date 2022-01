Carenza medici in regione, nuovo avviso per le assegnazioni

Individuate dall’Asrem le zone carenti di Medicina Generale per l’Assistenza primaria dei tre Distretti di Campobasso, Isernia e Termoli.

Gli Ambiti territoriali del Molise continuano a essere in parte carenti di Assistenza sanitaria primaria. La Regione Molise, per il tramite del Direttore Generale per la Salute, dottoressa Lolita Gallo, ha preso atto del provvedimento del Direttore Generale dell’Asrem numero 1512 del 17/12/2021 recante “Individuazione delle zone carenti di Medicina Generale per l’Assistenza Primaria a seguito dello spostamento all’interno dell’ambito territoriale di appartenenza ai sensi dell’art.10 dell’Accordo Decentrato Regionale - anno 2021” ed allegato Avviso, di richiesta di pubblicazione degli incarichi vacanti di medicina generale individuati dall’Azienda Sanitaria, acquisito agli atti della Regione.

Pertanto, sulla base degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria individuati dall’Asrem, con Deliberazione del Direttore Generale dell’Asrem n. 1512, la Regione ha delegato alla stessa Azienda Sanitaria Regionale del Molise di procedere all’espletamento della procedura di assegnazione tramite avviso pubblico per la copertura delle zone carenti di medicina generale per l’Assistenza primaria per l’anno 2021. Queste le zone carenti individuate dall’Asrem: San Biase, Petrella Tifernina, Baranello, Castropignano, Spinete, Campodipietra (tutte con n.1 medico iscrivibile) per il Distretto di Campobasso; Cantalupo, Montaquila, Bagnoli del Trigno, Snat’Angelo del Pesco (con 1 medico iscrivibile) per il Distretto di Isernia; Termoli (2 medici), Guglionesi (3), Campomarino, Casacalenda, Civitacampomarano, Castelmauro, Montemitro, Montefalcone del Sannio,Tavenna e Portocannone (tutte con 1 medico iscrivibile) per il Distretto di Termoli. I riferimenti sono pubblicati sugli ultimi Bollettini Ufficiali della Regione.