Zarrilli continua a vivere nella sua Africa. Nasce in Senegal ‘La casa di Sergio’

Dedicata alla memoria del pediatra campobassano, una vita spesa ad aiutare i bambini, anche quelli più sfortunati, stroncato nel dicembre 2020 da un malore

CAMPOBASSO. Sergio Zarrilli continuerà a vivere nella sua Africa. Si chiamerà ‘La casa di Sergio’ la struttura in Senegal destinata ad accogliere i bambini malati che hanno bisogno di cure, dedicata alla memoria di Sergio Zarrilli, il pediatra campobassano, da tutti compianto, stroncato nel dicembre 2020 da un malore.

Una vita, quella di Zarrilli, dedicata ai bambini. Quelli che curava in Molise, sempre con un sorriso, e quelli che assisteva in Africa, nelle tante missioni umanitarie realizzate nella regione di Casamance, tra Gambia e Guinea-Bisseau.

Qui tramite l'associazione Kasomay è stato ristrutturato un orfanotrofio in disuso da anni, destinato a diventare punto di accoglienza per i bambini provenienti dai villaggi più lontani e dalle isole, che hanno necessità di recarsi all'ospedale di ‘Ziguinchor’ per esami e visite specialistiche o per convalescenze dopo interventi chirurgici.

Sergio Zarrilli in Molise è stato pioniere del progetto ‘Nati per leggere’, un’esperienza portata avanti anche negli orfanotrofi di Casamance. A lui, di recente, l’Amministrazione comunale ha dedicato una sala della Bibliomediateca di via Roma.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!