Omicron, screening di massa per riaprire le scuole: ecco dove

Alcuni sindaci del Molise tentano di riprendere le attività didattiche il prossimo 10 gennaio e offrono tamponi gratis per un rientro tra i banchi in sicurezza

CAMPOBASSO/ISERNIA. In vista della riapertura delle scuole sono numerosi i Comuni del Molise che hanno scelto la strada della prudenza estrema, posticipando la ripresa delle attività didattiche.

Ma ci sono anche tanti sindaci che intendono rispettare la data calendarizzata del 10 gennaio per il ritorno tra i banchi, predisponendo lo screening di massa della popolazione scolastica per un rientro in sicurezza.

A Macchia d’Isernia l'Amministrazione comunale ha organizzato una giornata di screening gratuito destinato a tutti gli studenti residenti, fino alla terza media, e al personale che opera nel plesso del paese. L’adesione alla compagna non è obbligatoria, ma vivamente raccomandata, “perché solo attraverso l'impegno e la collaborazione di tutti – spiegano - riusciremo a garantire ai nostri piccoli un ritorno in classe in totale sicurezza”.

Lo screening verrà effettuato in collaborazione con Biomedical Center di Venafro, 𝐝𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚, 𝟗 𝐠𝐞𝐧𝐧𝐚𝐢𝐨, 𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐫𝐞 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟎, 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐥'𝐞𝐝𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐬𝐜𝐨𝐥𝐚𝐬𝐭𝐢𝐜𝐨. Possono sottoporsi a tampone anche i cittadini residenti che non rientrano nelle categorie su indicate, il costo del singolo test è di euro 11,50. Per maggiori informazioni e per comunicare la propria adesione potete contattare Daniela (349 6700556) o Maria (328 3217790).

Anche Venafro e Miranda procedono nella stessa direzione, con le rispettive amministrazioni che hanno siglato un accordo con il centro Minerva per l’effettuazione dei tamponi. Nel primo comune screening al via domenica 9, presso l’istituto Giordano, dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 19.

A Miranda appuntamento domani, sabato 8 gennaio, dalle 15 alle 19, presso la scuola del paese.

Stesso discorso per Macchiagodena, dove gli scolari e il personale scolastico potranno effettuare test rapidi dalle 14,30 di domani presso l’ambulatorio medico Paolino in via Aldo Moro.

Alla lista si aggiungono il Comune di Capracotta, che ha organizzato lo screening epidemiologico, gratuito e volontario, per oggi 7 gennaio, dalle 14,30 alle 17,00, presso la palestra; il Comune di San Giacomo degli Schiavoni, che l’ha invece indetto per domani, 8 gennaio, dalle 9 alle 13 presso il locale centro sociale; il Comune di Montefalcone nel Sannio, che effettuerà tamponi alla popolazione scolastica domenica 9 gennaio, dalle 9 alle 13 nei locali dell’Istituto ‘Monsignor Vittorio Cordisco’ in via Orto La Corte.

Tamponi rapidi ad alunni e personale delle scuole di ogni ordine e grado anche a Campomarino. La somministrazione avverrà in modalità drive-in e sarà effettuata dalla Croce Rossa Italiana nell'area di parcheggio adiacente al palazzetto dello sport. Appuntamento domani, dalle 9.00 alle 13.00, e domenica dalle ore 9.00 alle 13.00.

Altri centri avevano preso tale decisione già in precedenza: ecco quali.

(Seguono aggiornamenti)

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale



isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!