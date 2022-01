Grandi elettori Capo dello Stato, tutti vogliono andare a Roma

Salvo rare eccezioni, la gran parte dei consiglieri di palazzo d’Aimmo nutre l’ambizione di rappresentare il Molise alle imminenti elezioni del Presidente della Repubblica. Diverse riunioni in maggioranza e opposizione, ma ancora non emergono indicazioni chiare.

Non lo dicono apertamente a palazzo d’Aimmo, ma a Roma nelle vesti di grandi elettori del prossimo Presidente della Repubblica vorrebbero andarci tutti in maggioranza e opposizione. A parte l’ex Presidente Iorio, che ha già fatto l’esperienza nel 2015 e i consiglieri De Chirico e Fontana (che avrebbero lasciato campo libero agli altro quattro 5 Stelle), sono ancora tutti in lizza per uno scranno nel Parlamento in seduta comune, prima votazione alle 15 del 24 gennaio.

In seno alla maggioranza se n’è già discusso, ma ancora non è stato trovato il criterio per dare delle indicazioni. Si potrebbe optare per la via scelta spesso in passato, ovvero liberare i tre posti per le massime cariche istituzionali della regione: dunque Presidente della Giunta, in questo caso Toma, il Presidente del Consiglio (Micone) e un altro alto rappresentante dell’assemblea legislativa, in tale circostanza potrebbe esserci Angelo Primiani, vice presidente del Consiglio. O si potrebbe decidere diversamente, cosa tutt’altro che improbabile, al momento. Di prassi il Presidente della Regione è quasi sempre individuato dall’assemblea, tanto è vero che fu non convenzionale la scelta dell’ex governatore Paolo Frattura di lasciare il posto ad un suo ‘consigliere’: per l’elezione di Mattarella nel centrosinistra furono infatti votati Di Nunzio e Totaro. Ma la decisione finale sarà presa nel weekend o al più lunedì, ovvero alla vigilia del Consiglio regionale nel quale verranno fuori nero su bianco nomi e cognomi.

Ad andare a Roma saranno in ogni caso i tre più votati e, si sa, che in un consesso democratico in cui ciascun consigliere detiene la stessa quota decisionale, tutto può succedere. L’assessore Vincenzo Niro, che era tra i nomi più gettonati fino a qualche giorno fa, avrebbe fatto capire agli altri di maggioranza di non essere poi così ossessionato dall’idea di andare a Roma, dunque le carte si rimischiano e non è detto che lo stesso Micone, in quanto Presidente del Consiglio, abbia più possibilità di altri, anzi. Le indicazioni arrivate dall’alto non sono vincolanti. In questo senso anche l’altro vice presidente del Consiglio, Gianluca Cefaratti, potrebbe e vorrebbe essere della partita.

Dall’altra parte i 5 Stelle non hanno ancora deciso chi sarà il prescelto. Con Primiani, ci sono Manzo, Nola e Greco interessati. Dovranno scendere forse a patti con i due del Pd Fanelli e Facciolla, con la prima che nutrirebbe pure lei l’ambizione di essere tra i grandi elettori e assaporare il clima che si respira in Parlamento, con vista sulle prossime elezioni politiche. Mai come questa volta, insomma, sarà bagarre. Al voto del Consiglio l’ultima parola.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!