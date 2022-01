Scuole a Isernia, l’amministrazione prende tempo: fondamentale l’esito dello screening

Rinviata a domani la decisione sull’eventuale slittamento del rientro tra i banchi a causa dell’emergenza Covid

ISERNIA. L’amministrazione comunale di Isernia attenderà fino a domani per decidere nel merito della riapertura delle scuole cittadine. Lo farà all’esito dell’attività di screening sugli alunni dell’infanzia e della primaria che frequentano gli istituti cittadini.

“Dopo le ore 18 di sabato 8 gennaio, - recita una nota diffusa alla stampa - si potrà ragionare sulla base di dati certi, derivanti dal risultato dello screening sulla fascia scolastica che si sta effettuando in questi giorni. Si sta cercando di trattare la questione con estremo rigore e massima delicatezza, per evitare di adottare decisioni affrettate, senza evidenze scientifiche e dettate dall’emotività del momento. Tutti i componenti dell’amministrazione sono al lavoro, in costante contatto con le autorità sanitarie e i dirigenti scolastici, per arrivare a una decisione condivisa, chiara, sicura e responsabile. Le attività di controllo messe in campo dal Comune – concludono dal Comune - hanno, infatti, il principale scopo di poter permettere la riapertura in totale sicurezza. A tal fine, si invitano ancora una volta tutte le famiglie a procedere con lo screening gratuito dei bambini delle scuole dell’infanzia e della primaria per contribuire a delineare la situazione e consentire di decidere, in totale sicurezza, sull’apertura scolastica”.

Per avere un quadro più preciso della situazione epidemiologica a Isernia, isNews ha contattato alcuni dei centri isernini dove vengono svolti effettuati i tamponi antigenici. Parliamo dello screening sull'intera popolazione, non su quella studentesca: presso la Farmacia Centrale di piazza Mercato, ad esempio, nella giornata odierna (dato delle ore 19.15) sono stati fatti 125 tamponi con 10 positivi, con un'incidenza pari a circa l'8 per cento. Una giornata relativamente calma, vista la media di 150-200 tamponi al giorno con un picco di 400 test il 27 dicembre.

Presso la Farmacia San Lazzaro, 125 tamponi fatti - una media comunque inferiore ai 300-400 test degli ultimi giorni - e 30 positivi (24 per cento).

Presso il Centro medico polispecialistico Vita Salus, invece, l'esito dei positivi odierni (dato delle ore 13) si attesta intorno al 22,07 per cento, perfettamente in linea con quello nazionale. Diversamente, sui bambini in età scolastica frequentanti le elementari, la stessa Vita Salus, come noto, farà tamponi gratuiti anche domani e domenica, 8 e 9 gennaio. Finora, lo screening del giorno 6 ha dato un esito molto confortante: solo 2 positivi su 181 test, con un tasso di positività pari all'1,10 per cento.

Se il trend fosse confermato, l'amministrazione comunale potrebbe dunque decidere di lasciare le scuole primarie aperte, ampliando lo screening alle medie e magari rinviare l'apertura a metà settimana prossima. Una pura ipotesi, al momento. Intanto, sulla scorta dei dati di domani sera, verrà presa una prima decisione.

